Тони Фергюсон дебютирует в полусреднем весе против Майкла Кьезы 3 августа в Абу-Даби

40-летний ветеран UFC Тони Фергюсон дебютирует в полусреднем весе в бою против 36-летнего Майкла Кьезы (16-7) 3 августа на UFC on ABC 7 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсетях, подчеркнув, что это «может быть последний бой» Фергюсона в UFC.

Фергюсон идет на серии из семи поражений. В прошлом бою он проиграл Пэдди Пимблетту (21-3) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 16 декабря 2023-го на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Кьеза идет на серии из трех поражений. В прошлом бою он проиграл Кевину Холланду (25-11) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 29 июля 2023-го на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.