Биспинг: «Резюме Порье лучше, чем у Махачева»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) заявил, что третий номер рейтинга в легком весе Дастин Порье (30-8) чаще дрался с топовыми бойцами, чем действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1).

«Взгляните на оппозицию Дастина. Он дрался с Эдди Альваресом, дважды с Джастином Гейджи, дважды с Максом Холлоуэем, трижды с Конором Макгрегором, Энтони Петтисом, Джимом Миллером, Дэном Хукером, Чарльзом Оливейрой, Майклом Чендлером, Бенуа Сен-Дени. С точки зрения опыта, он дрался с более крутыми парнями, чем Ислам. Но Ислам победил Чарльза Оливейру, в то время как Дастин проиграл», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Махачев и Порье подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.