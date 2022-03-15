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15 марта, 23:59

Секундантов Петра Яна не пустили в США на реванш со Стерлингом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Чемпион UFC Петр Ян рассказал, когда отправится в США на реванш с американцем Алджамейом Стерлингом.

«Сборы еще продолжаются. Я буду в Таиланде около 10 дней, после чего вылетаю в Америку. Кайрат и Андрей, с которыми я готовлюсь к боям, не смогли получить визы. Им отказали в посольстве. Поэтому пока не знаю, кто будет у меня в углу.

Это очень важно и имеет большое значение, кто находится у тебя в углу, кто секундирует, кто подсказывает, кто ведет. Досадно, что пацаны не смогут полететь, но бой принципиальный, и мне надо лететь и побеждать. Даже если надо будет лететь одному, я полечу один", — приводит слова Яна «Чемпионат».

Вместе с Петром на турнир полетит менеджер Саят Абдрахманов, который уже несколько лет занимается развитием карьеры российского бойца.

Реванш между россиянином и американцем должен состояться 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Поединок пройдет за титул UFC в легчайшем весе.

Предыдущий бой между Яном и Стерлингом, который состоялся 6 марта на UFC 259, закончился дисквалификацией Яна. В четвертом раунде россиянин нанес запрещенный удар коленом: у соперника было три точки опоры.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4637297-ya-znayu-chto-delat-znayu-kak-pobezhdat-yan-o-revanshe-so-sterlingom.html
Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
UFC
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