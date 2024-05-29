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Исмаилов: «Бой со Стриклендом — это кошмар для Косты»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Известный тренер Рамазан Исмаилов оценил шансы на победу бразильца Пауло Косты в поединке с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Шоном Стриклендом.

«Не считаю, что Стрикленд проиграл Дрикусу Дю Плесси. Я считаю его чемпионом. Для Косты драться со Стриклендом — это кошмар. Шон очень хорошо бьет джеб и идет с подставками. Много выбрасывает ударов. Если он продолжит это делать, будет нагружать корпус, что не любит ни один спортсмен...» — приводит слова Исмаилова MMA.Metaratings.ru.

Коста проиграл три из четырех последних поединков. Стрикленд в прошлом году стал чемпионом UFC, выиграв пояс у Исраэля Адесаньи, но в следующем поединке уступил пояс Дрикусу дю Плесси.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Паулу Коста
Шон Стрикленд
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