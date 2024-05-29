Жалгас Жумагулов: «В бою с Махачевым Порье поможет только лакипанч»

Экс-боец UFC Жалгас Жумагулов отметил, что Дастин Порье имеет минимальные шансы на победу в поединке с Исламом Махачевым на турнире UFC 302.

«Если честно, Порье — очень хороший боец. Но Ислам все же на другом уровне. Только какой-нибудь лакипанч может помочь Дастину. На данный момент вообще не вижу равных Махачеву. Стойка у Ислама всегда была хорошая, он и набирает с каждым боем. Но если у тебя борьба сильная, то зачем с ударником в стойке биться, правильно? И я думаю, что не нужно», — приводит слова Жумагулова «РБ Спорт».

На счету Махачева 25 побед и одно поражение. У Порье 30 побед и восемь поражений. UFC 302 пройдет 1 июня.