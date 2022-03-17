Ковингтон: «Я подниму Адесанью и воткну головой об канвас»

Ковингтон считает, что он может подняться в средний вес и без труда победить Адесанью

Первый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что он может подняться в средний вес и без труда победить Исраэля Адесанью за счет своей борьбы.

«Я хотел бы подняться в средний вес и подраться с Адесаньей, — заявил Ковингтон в интервью Submission Radio. — Не знаю, будет ли он готов принять этот вызов. Сейчас у него все равно нет оппонентов. У Адесаньи нулевая борьба. Я подниму его и воткну головой об канвас. Он кикбоксер. Этих женских кружков по кардио-кикбоксингу полным полно в нашей стране. Не думаю, что Адесанья сможет остановить мою американскую борьбу».

В главном событии UFC 272 Ковингтон победил Хорхе Масвидаля единогласным решением судей. Турнир проходил 6 марта на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, Невада. Адесанья бился 12 февраля на UFC 271 в Хьюстоне, Техас, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера.