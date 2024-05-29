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29 мая, 23:05

Усман Нурмагомедов: «С Исламом бороться легче, чем с Хабибом»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в легком весе Усман Нурмагомедов (17-0) признался «СЭ», что с экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (29-0) тяжелее работать, чем с действующим чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (25-1).

«Мне тяжело с ним [Хабибом] работать, потому что его давление — это ни с чем несравнимо. Мне даже с Исламом работать намного легче, потому что у Ислама другая борьба, более позиционно переходящая, а Хабиб тебя держит, и вот ты все свои силы должен оставить, чтобы с одной позиции выйти», — сказал Нурмагомедов.

Махачев и Дастин Порье (30-8) подерутся 1 июня на UFC 302 в Нью-Джерси, США.

Ислам Махачев
Усман Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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