Бокс/ММА
PFL
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
PFL

Сегодня, 14:10

Немков: «Хотел бы подраться с Феррейрой или Нганну»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион Bellator в полутяжелой весовой категории Вадим Немков рассказал о том, с кем хотел бы подраться в PFL.

«Конечно, Ренан Феррейра или Фрэнсис Нганну. Кто-то из них, но у Нганну произошла трагедия в семье, и непонятно, когда он будет готов. Когда Федор слетает в Америку, уже даст какой-то расклад. Это тяжелый вес. Здесь все бойцы обученные и непростые, но думаю, что все по силам. Феррейру победить можно. Не знаю, это будет чемпионский бой или нет, так как не очень понимаю, какой расклад в PFL», — приводит слова Немкова MMA.Metaratings.ru.

Немков последний бой провел против Бруно Каппелоццы 24 февраля в турнире «PFL против Bellator» в Саудовской Аравии. В этом поединке Вадим одержал победу удушением ручным треугольником во втором раунде.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Bellator (Беллатор)
Вадим Немков
0
PFL: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Матчи Евро 2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko
Полина Гагарина даст большой концерт в «Лужниках»
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Михайлов: «Пока есть непонятки с Bellator и PFL»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости