Алексей Олейник: «Я бы дал 40 процентов на победу Порье в бою с Махачевым»

Экс-боец UFC Алексей Олейник поделился ожиданиями от поединка Ислама Махачева с Дастином Порье на турнире UFC 302, который пройдет 1 июня.

«Я бы дал 35 процентов, наверное, может даже 40 процентов на победу Порье. Все-таки Порье — профессиональный боец, который вырубал многих сильных ребят. Ручки крепенькие, их никто не отменял. Чуть преимущество есть у Махачева, но вот только на этом уровне «чуть», — приводит слова Олейника «РБ Спорт».

На счету Махачева 25 побед и одно поражение. Для Махачева бой с Порье станет третьей защитой пояса в легком весе. У Порье 30 побед и восемь поражений.