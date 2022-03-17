Никита Крылов: «Рано или поздно мы с Анкалаевым встретимся»

Боец UFC Никита Крылов выразил надежду, что в будущем возьмет реванш у Магомеда Анкалаева.

«Если все пойдет по моему плану, то рано или поздно мы с Анкалаевым встретимся — если он станет чемпионом или будет первым номером рейтинга, — сказал Крылов в интервью YouTube-каналу Sport24. — Конечно, мне хочется реваншировать каждое мое поражение. Я адекватно понимаю, что у многих из них есть определенные причины [не принимать бой]. Я не считаю это оправданием. Это стечение обстоятельств.

За полтора месяца до боя я понимаю, что у меня киста размером с мяч для пинг-понга давит нерв, и атрофируется левое плечо. Если смотрели мои бои, то заметно, что начиная со второго раунда моя левая рука была постоянно опущена вниз. Также я должен был вставать из тех положений, из которых я встать не мог. Такие обстоятельства были как в бою с Блаховичем, так и в бою с Тейшерой. Я понимаю свой уровень и уверен, что если Бог мне даст возможность тренироваться, выступать, то мы обязательно встретимся, и тогда посмотрим, как все пройдет".

Крылов и Анкалаев дрались 27 февраля 2021 года на UFC Fight Night 186. Победу в бою единогласным решением судей одержал Анкалаев.