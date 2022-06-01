Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:00

Стрикленд рассказал о том, как исключил Чимаева, Тилла и Веттори из группового чата

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Американский боец UFC Шон Стрикленд рассказал о том, как исключил Хамзата Чимаева, Даррена Тилла и Марвина Веттори из группы в социальной сети.

«Они были здесь, в зале, мы спарринговали, а потом ушли, так что я их исключил из группы, потому что она предназначена для спарринг-партнеров, — сказал Стрикленд в интервью Youtube-каналу Helen Yee. — Ты приезжаешь сюда, наслаждаешься этой прекрасной обстановкой, тренироваться и уходишь. Так что к черту вас, ребята, идите. Марвин [Веттори], пока, иди ешь гребаную пиццу и лазанью».

На счету Стрикленда 25 побед и 3 поражения. В следующем поединке он встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Бойцы сразятся на турнире UFC 276, который состоится в ночь на 4 июля в Лас-Вегасе (США).

0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волочкова отказалась драться с порнозвездой Берковой: заявила, что заработала свое имя физическим трудом
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости