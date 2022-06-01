Стрикленд рассказал о том, как исключил Чимаева, Тилла и Веттори из группового чата

Американский боец UFC Шон Стрикленд рассказал о том, как исключил Хамзата Чимаева, Даррена Тилла и Марвина Веттори из группы в социальной сети.

«Они были здесь, в зале, мы спарринговали, а потом ушли, так что я их исключил из группы, потому что она предназначена для спарринг-партнеров, — сказал Стрикленд в интервью Youtube-каналу Helen Yee. — Ты приезжаешь сюда, наслаждаешься этой прекрасной обстановкой, тренироваться и уходишь. Так что к черту вас, ребята, идите. Марвин [Веттори], пока, иди ешь гребаную пиццу и лазанью».

На счету Стрикленда 25 побед и 3 поражения. В следующем поединке он встретится с бразильцем Алексом Перейрой. Бойцы сразятся на турнире UFC 276, который состоится в ночь на 4 июля в Лас-Вегасе (США).