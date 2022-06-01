Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:10

Дос Сантос сказал, что в промоушене Хабиба он зарабатывает больше, чем Нганну в UFC

Никита Горшенин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джуниор Дос Сантос.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос рассказал в интервью Youtube-каналу Canal Encarda, что в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC он зарабатывает больше, чем действующий чемпион UFC Франсис Нганну.

— Насколько твой гонорар в новом промоушене отличается от того, что был в UFC?

— Я зарабатываю чуть меньше, чем я зарабатывал в моих последних боях UFC, но при этом больше, чем когда я был чемпионом. И больше, чем зарабатывает нынешний чемпион UFC в тяжелом весе (Гонорар Нганну в UFC — $ 650 000 за бой — прим. СЭ).

20 мая Дос Сантос проиграл Йоргану Де Кастро техническим нокаутом (травма плеча) на турнире Eagle FC 47 в Майами.

Франсис Нганну
Хабиб Нурмагомедов
UFC
1
0
Читайте также
Вегетарианская диета: влияние на организм
Робот с Госуслуг не нашел Fan ID. Что нужно знать о «паспорте болельщика», который появился в России с 1 июня
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрикленд рассказал о том, как исключил Чимаева, Тилла и Веттори из группового чата

Гари Гудридж рассказал, как у него проявляется деменция от пропущенных ударов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости