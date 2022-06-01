Дос Сантос сказал, что в промоушене Хабиба он зарабатывает больше, чем Нганну в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Джуниор Дос Сантос рассказал в интервью Youtube-каналу Canal Encarda, что в промоушене Хабиба Нурмагомедова Eagle FC он зарабатывает больше, чем действующий чемпион UFC Франсис Нганну.

— Насколько твой гонорар в новом промоушене отличается от того, что был в UFC?

— Я зарабатываю чуть меньше, чем я зарабатывал в моих последних боях UFC, но при этом больше, чем когда я был чемпионом. И больше, чем зарабатывает нынешний чемпион UFC в тяжелом весе (Гонорар Нганну в UFC — $ 650 000 за бой — прим. СЭ).

20 мая Дос Сантос проиграл Йоргану Де Кастро техническим нокаутом (травма плеча) на турнире Eagle FC 47 в Майами.