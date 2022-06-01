Волочкова отказалась драться с порнозвездой Берковой: заявила, что заработала свое имя физическим трудом
Балерина Волочкова отказалась драться с порнозвездой Берковой
Российская балерина Анастасия Волочкова отказалась принимать вызов подраться с порноактрисой Еленой Берковой во время турнира Epic Fighting Championship.
46-летняя Волочкова была секундантом актера Никиты Джигурды в поединке с предпринимателем Бари Алибасовым-младшим. Балерина зашла в октагон после боя, где 37-летняя Беркова в очередной раз предложила ей подраться. Волочкова не приняла вызов и первой покинула октагон.
«Я силу свою проявляю не физически и отвечаю за свои слова! Я не половыми губами имя зарабатывала своё, а ногами и физическим трудом», — сказала Волочкова на видео YouTube-канала Epic FC.
Джигурда проиграл Бари Алибасову-младшему на Epic FC, а блогер Рома Желудь победил Олега Монгола.
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