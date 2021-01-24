Макгрегор после поражения от Порье пожаловался на простой и лоукики

Ирландец Конор Макгрегор после поражения от американца Дастина Порье на UFC 257 пожаловался на простой в боях, а также на лоукики соперника, которые доставили ему много неудобства.

Макгрегор был отправлен в нокаут во втором раунде. После боя он держался за ногу.

«Мне не хватило активности в последнее время. Сказались долгие простоит. Нужно чаще выступать, — отметил Макгрегор в интервбю после боя. — Если ты не достаточно активен, то и не можешь победить. Лоукики стали для меня проблемой. Они доставали, постепенно ущерб скопился и было тяжело. Мы должны сделать это еще раз.

Мне необходима активность. Вы меня еще увидите в этом году".