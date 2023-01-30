«Женские двойки — это классно, но пока не все понятно». Саночница Демченко — о новой олимпийской дисциплине и своей любви к футболу

Интервью одного из лидеров сборной России по санному спорту.

Лидер сборной России по санному спорту Виктория Демченко в прошлом выигрывала бронзовые награды чемпионатов мира и Европы. А в этом сезоне Виктория решила попробовать в двойках — новой для женщин дисциплине, которая включена в программу Игр-2026 во имя гендерного равенства.

— Только приехали со сборов из Сочи — у нас там единственная трасса международного уровня, на которой мы готовимся к выступлениям на мировой спортивной арене и проводим домашние соревнования с участием зарубежных сборных, — рассказала Виктория. — В реалиях нынешнего сезона большую часть тренировочных сборов и соревнований мы проводим именно там. Сейчас небольшой перерыв, и есть время для отдыха.

Виктория Демченко. Фото Global Look Press

Женские двойки на Олимпиаде — непонятный момент

— Женские сани-двойки включены в программу Олимпийских игр-2026 в Италии. Что думаете об этом?

— Расширение программы Олимпийских игр в твоем виде спорта всегда хорошая новость. Это значит, что больше шансов на медали, на олимпийское золото. А в нашем случае, когда дисциплина еще молодая, это значит, что не так высок уровень конкуренции. И возможности отобраться на Игры и побороться за медали больше.

Правда, пока корректируются правила. Меняются точки старта, требования к конструкции саней. Но это нормально в условиях нововведений. Если раньше говорили, что женские экипажи будут начинать выступление с мужских точек старта, то на данный момент принято решение выбрать более низкий стартовый уровень. В Сочи мы тоже не стартуем вместе с мужскими экипажами. Женские пары только набираются опыта, постепенно поднимаясь с одной стартовой отметки на другую. Еще одно нововведение — возможность включения женского экипажа в командную эстафету. Пока из-за разницы в точках старта, опять же непонятно, как это будет реализовано.

— Вы в текущем сезоне приняли решение выступать в двойках — сказали, что выступать в одиночку становится скучно.

— Это не совсем так. Не могу сказать, что мне стало скучно в одноместных санях. Просто в условиях отсутствия разнообразия географии тренировок и турниров решила «усложнить» себе жизнь, мотивации добавить. Ну и с олимпийским прицелом. С учетом того, что мы почти весь сезон проводим в Сочи, хочется разнообразия. В сборной пока только один официальный девичий экипаж — Олеся Михайленко/Катя Грибкова. А мы с моим вторим номером Дарьей Пересторониной — экспериментаторы. Поэтому она не всегда может присутствовать на всех тренировочных мероприятиях. А жаль. Накат нам бы не помешал.

— Сложно было перестроиться на двойки?

— Нет. С учетом того, что точка старта намного ниже женской — той, с которой я привыкла стартовать в одноместных санях, — ехать намного проще.

— Вы участвовали в соревнованиях в новой для себя дисциплине вместе с Дарьей Пересторониной — и даже выиграли Кубок федерации в Сочи. Планируете выступать и дальше в таком составе?

— Сезон я точно закончу с в тандеме с Дашей, а дальше — посмотрим, как все сложится.

— То есть хотите и дальше выступать в двойках?

— Пока не могу сказать со стопроцентной уверенностью. Нынешний сезон, когда мы находимся в Сочи, я могу спокойно совмещать, пробовать, экспериментировать. Нет серьезной борьбы на международном уровне в моей основной дисциплине. Это идет не в ущерб мне, плюс организаторы соревнований создают комфортные условия, так как знают, что я катаюсь и там и там. Что будет в следующем сезоне — пока непонятно. Ведь это не только интересный опыт, но и двойной риск, двойная нагрузка.

Виктория Демченко. Фото Global Look Press

Производство саней монополизировано

— Международная федерация с вами держит связь? Никакого позитива от них?

— Ну почему никакого позитива, — улыбается Виктория, — предлагают пройти антидопинговые курсы. Значит, есть надежда, что это пригодится. А если серьезно, в сложной политической международной обстановке остается ждать, готовиться, совершенствовать себя и инвентарь. Много сложностей в текущем сезоне. Женские экипажи, например, должны выступать на определенной модели саней, так регламентирует Международная федерация санного спорта (FIL). Их делает конкретный производитель, который из-за санкций заявил, что не может продавать продукцию России. Обидно, что производство монополизировано, но даже если так, производитель, на мой взгляд, должен предоставлять спортсменам равные условия.

Сейчас в России есть всего несколько этих моделей. И на них катаются в основном в регионах. В молодежной сборной есть эта модификация, так как женские двухместные экипажи сначала ввели именно в программу юниорского возраста. Нашим девушкам из основной сборной, Олесе и Кате, очень много времени пришлось потратить на подбор инвентаря. Нам повезло. Дали уже старую, проверенную в регионе двойку, и мы на ней поехали спокойно.

— Разве это безопасно? Собирать из старых...

— Думаю, что это непросто, но механики знают свое дело. Сани вообще тонкий механизм. Мы подбираем обтекатели, полозья. Что-то от одних, от других, пока не получится идеально подходящий вариант.

— Год назад вы выступили на Олимпиаде. Вы вспоминаете этот опыт?

— Нет. Забыла как страшный сон, а вы мне сейчас напомнили. (Смеется.)

— За зарубежными стартами следите в этом сезоне?

— Иногда посматриваю. Стало удобно — международная федерация сделала трансляции на YouTube. Но качество этих трансляций оставляет желать лучшего. Не всегда графика срабатывает, операторы теряются. Ну и знакомая болельщикам проблема, уже сколько об этом говорили, — нет инфографики движения по трассе. Зрителям не совсем понятно, где спортсмен совершает ошибку, теряет скорость. А если будет проще ориентироваться и анализировать наш спорт, и зрителей прибавится. Поэтому я не особо слежу за видеотрансляцией, неинтересно смотреть без возможности анализировать. Все едут плюс-минус одинаково, а побеждают немцы. Плюс, конечно, есть свои дела, которые обычно откладывались на весну, но появилась возможность решать и в течение года.

— Есть же какая-то изюминка в вашем виде спорта...

— Мне кажется, что, как на стадионе, эмоции ярче, когда ты находишься в гуще событий. Чувствуешь адреналин, драйв, болеешь со всей трибуной за своих. И вот финиш в «зеленом коридоре», то есть спортсмен показал лучшее время. И, как в любом виде спорта, если ты разбираешься в правилах, знаешь лидеров, следишь за борьбой от этапа к этапу — будет интересно. Жаль скорость болельщикам не прочувствовать. А ведь она в санном спорте достигает 140 км/ч.

— О чем думаете во время соревнований?

— Во время самого заезда — о том, что нужно проехать спокойно, ровно и расслабленно — тогда будет быстро. (Смеется.) После финиша начинаешь сразу по горячим следам анализировать, что, зачем и почему. И в следующий раз проходишь дистанцию правильнее и еще быстрее.

Виктория Демченко. ПФК ЦСКА

На дерби ЦСКА — «Спартак» самая классная атмосфера

— Вы любите футбол, болеете за ЦСКА. На матчи часто ходите? А на соревнования по другим видам спорта?

— Не могу сказать, что я заядлый болельщик, но иногда очень азартный. Могу иногда посмотреть и футбол, и хоккей, и баскетбол. Но футбол мне ближе, конечно.

— На дерби бывали? На фанатке бывали?

— Да, была на матчах ЦСКА со «Спартаком». Атмосфера самая потрясающая, классная. Была также на матчах Лиги чемпионов, когда ЦСКА в ней выступал. Там было как в театре — у меня еще была сломана рука, и появилось свободное время сходить как болельщик, перейти, так сказать, на другую сторону спортивной арены. Тогда я ходила на центральную трибуну. А на дерби — конечно, на фанатской. В эпицентре.

— И заряды знаете, и атрибутику храните дома?

— Конечно, знаю. Из атрибутики есть и «розы», и шапки, и флаги.

— С футболистами общались?

— Близко не знакома. Когда у нашей команды были летние сборы в Новогорске, там находились и футболисты ЦСКА. Мне удалось побывать на тренировках, увидеть «золотую ногу» Акинфеева.

— Надо предложить пресс-службе ЦСКА идею пригласить вас на тренировки.

— Думаю, это им не очень интересно. Им интереснее фигуристки. (Смеется.) Хотя я бы с удовольствием и потренировалась, и поиграла.

— Чемпионат мира по футболу смотрели? За кого болели?

— Конечно. За Месси, чтобы человек на своем, возможно, последнем чемпионате мира все-таки завоевал кубок. Финал мы смотрели компанией, а у всех сдавали нервы. (Смеется.)

— В детстве вы хотели стать певицей, военным или археологом. Интересный набор...

— Певицами и актерами, наверное, в определенном возрасте все хотят стать. Археологом — потому что нравилась история. Если бы я знала, что в российском спорте случится то, что происходит сейчас, я бы лучше стала археологом. Сидишь себе спокойно, в земле ковыряешься, раскапываешь, анализируешь чужие достижения и ошибки. А тут получается, что мы немного потерянное для нормально развивающегося спорта поколение.