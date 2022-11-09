Саночник потерял ногу в результате аварии на трассе. Но это его не сломало

Иван Гончаров стал жертвой устаревшего трека в Красноярске, но не стал никому предъявлять претензий и нашел себя в новой жизни.

В марте 2003 года во время чемпионата России на санно-бобслейной трассе в Красноярске случилась страшная трагедия. Во время тренировочного заезда экипажа-двойки Валерия Беспалова и Ивана Гончарова сани спортсменов не вписались в поворот на скорости 130 километров в час и вылетели из желоба, рухнув с трехметровой высоты. Основной удар пришелся на Ивана. Валерия спасло то, что он сидел спереди и был пристегнут, поэтому он улетел в сугроб, отделавшись лишь переломом ноги.

Ивану Гончарову не так повезло, как его напарнику. Сначала его выкинуло на козырек, а потом начало бить о борта на огромной скорости. Заезды были остановлены, а когда работники трассы прибыли к месту аварии, перед ними открылось ужасающее зрелище. Иван лежал ничком, его ноги и таз были переломаны, а рядом в снегу находились внутренние органы спортсмена. По словам очевидцев, до отправки в больницу Иван находился в сознании и жаловался, что ему очень холодно.

Понимая, что жизнь 17-летнего атлета висит на волоске, а «скорая» не может добраться до места происшествия, Гончарова занесли в салон обычной «буханки» и самостоятельно доставили в госпиталь. К слову, изначально во взрослой больнице Красноярска отказывались принимать несовершеннолетнего спортсмена. Но после того, как врач увидел его состояние, было принято решение немедленно провести операцию. К ней были подключены все местные врачи, которым удалось спасти жизнь парня. Однако из-за множественных переломов Ивану пришлось ампутировать левую ногу на уровне нижней части бедра.

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Убийца спортсменов

Как обычно бывает после серьезных происшествий, на трассу в Красноярске нагрянули многочисленные проверки. Выяснилось, что спортсооружение не ремонтировали с 1980 года и на нем нельзя было проводить соревнования. Когда эти шокирующие факты были обнародованы, журналисты окрестили трек «убийцей спортсменов».

Но когда Гончаров пришел в себя и ему рассказали о случившемся, спортсмен дал понять, что в случившемся никого не винит и подавать заявление в суд не собирается. Более того, Иван заявил, что знал о рисках в его любимом спорте и понимал, что чрезвычайное происшествие вполне вероятно. Говорят, что именно трагедия в Красноярске заставила чиновников принять закон об обязательном страховании спортсменов от несчастных случаев.

Не ожидал тебя увидеть живым

Следующие три года после той страшной аварии прошли для Гончарова как в тумане. По словам самого спортсмена, он находился не то что вне спорта, а вообще вне жизни. Первый год после трагедии Иван был прикован к постели, так как в его тазовые кости вставили железные спицы. По воспоминаниям атлета, единственное, что не давало ему опустить руки, — желание вернуться в спорт, несмотря на то что обстоятельства были против него.

«Доктор, который занимался мной в Красноярске, увидел меня через несколько лет в Москве и удивился, что я все еще жив. Он так и сказал — не ожидал увидеть тебя живым. По всем прогнозам, я не мог выжить. Когда доктора спрашивали меня, чем я буду заниматься в жизни, всегда отвечал, что спортом. На такие ответы они просто отмахивались. Бывает, что люди чувствуют смерть. А я, наоборот, все это время знал, что буду жить», — рассказывал Иван.

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В июне 2006 года на Гончарова вышла тренер паралимпийской сборной России по легкой атлетике Ирина Громова, предложившая ему попробовать себя в этом виде спорта. Стоит ли говорить, что уже на следующий день спортсмен был на своей первой тренировке в Лужниках? После адаптации и долгих занятий Гончаров по-настоящему вернулся в спорт и даже завоевал несколько медалей чемпионатов России по гонкам на коляске.

Учитывая, что зимой легкоатлеты-паралимпийцы занимаются зимними видами спорта, Иван нашел свое призвание в лыжных гонках и биатлоне. И не просто нашел, а стал одним из лучших в мире — серебряная и бронзовая медали мирового первенства 2011 года по биатлону это подтверждают. Помимо этого, уроженец Москвы является участником двух паралимпийских игр в составе сборной России — в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

В 2018 году после завершения спортивной карьеры мастер спорта международного класса стал тренером паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону. Во всем ему помогает супруга, трехкратная паралимпийская чемпионка по легкой атлетике Маргарита Коптилова. За 15 лет совместной жизни Иван при каждом удобном случае говорит о том, что ничего бы не добился без помощи своей любимой. «Она моя судьба. Я определенно могу сказать: если бы не та травма, мы бы никогда не встретились с Ритой. Главное, что мы есть друг у друга, больше нам ничего не нужно», — признается в любви к своей жене Иван Гончаров.

Несмотря на нелегкую судьбу и невероятное количество трудностей, через которые ему пришлось пройти, Иван не желает унывать и продолжает радоваться жизни. По его мнению, ничего не происходит зря. На своем личном примере он доказывает, что главное — это не опускать руки и продолжать идти к своей цели.