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Сегодня, 07:32

Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох стал победителем Кубка мира по санному спорту

Руслан Минаев
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Трехкратный олимпийский чемпион Феликс Лох стал победителем Кубка мира по санному спорту, который проходит в Уистлере (Канада).

33-летний немец показал результат — 1 минута 39, 619 секунды. Второе место у австрийца Вольфганга Киндля (1 минута 39,653 секунды). Третьим стал итальянец Доминик Фишналлер (1 минута 39, 689 секунды)

Санный спорт

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Мужчины

Одиночка

1. Феликс Лох (Германия) — 1.39,619 (49,798 + 49,821)

2. Вольфганг Киндль (Австрия) — 1.39,653 (49,833 + 49,820)

3. Доминик Фишналлер (Италия) — 1.39,689 (49,860 + 49,829)

4. Кристерс Апарйодс (Латвия) — 1.39,867 (49,997 + 49,870)

5. Такер Уэст (США) — 1.39,914 (49,927 + 49,987)

6. Йонас Мюллер (Австрия) — 1.39,947 (49,997 + 49,950)

7. Нико Гляйршер (Австрия) — 1.40,059 (50,005 + 50,054)

8. Гинтс Берзиньш (Латвия) — 1.40,330 (50,208 + 50,122)

9. Леон Фельдерер (Италия) — 1.40,396 (50,284 + 50,112)

10. Крис Маздзер (США) — 1.40,481 (50,221 + 50,260)

Феликс Лох
санный спорт
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