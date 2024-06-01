Главный тренер саночников объяснил, почему призера Олимпиады Иванову не включили в сборную

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов сообщил, что Татьяна Иванова не была включена в состав команды из-за того, что не принимала участия ни в одном старте минувшего сезона.

В конце мая на сайте Федерации санного спорта России был опубликован список кандидатов в сборную России, в котором отсутствовала Иванова.

«У нас не было официальных оснований включить Татьяну в список кандидатов в сборную России на следующий сезон. Иванова приняла решение весь прошлый сезон посвятить учебе в олимпийском университете и не принимала участия ни в одном турнире. Однако тренерский штаб сборной продолжает рассчитывать на эту спортсменку и надеется, что она будет делегирована на централизованный сбор федерацией Пермского края, который всю жизнь представляла на российских стартах», — цитирует Чудинова ТАСС.

Иванова в настоящее время учится в Российском международном олимпийском университете (РМОУ) в Сочи.