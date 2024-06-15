Сани
Новости
Олимпиада
Главная
Санный спорт

Сегодня, 09:15

Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение российских спортсменов

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) решил продлить отстранение россиян от соревнований под эгидой организации, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIL.

В заявлении отмечается, что присутствие российских спортсменов, тренеров и должностных лиц на турнирах под эгидой FIL представляет риск для безопасности соревнований и участников, в том числе из России.

Конгресс FIL проходит с 14 по 15 июня в Лейк-Плэсиде (США).

Российские спортсмены не выступают на международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных FIL.

Источник: https://tass.ru/sport/21108229
Читайте также
Матвей Сафонов подписал 5-летний контракт с «ПСЖ»
Пловчиха Ефимова получила нейтральный статус
Двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице
Тарасенко - истребитель, Боб – ликвидатор, а «Флорида» - в одном рывке от чемпионства. Что произошло в третьем матче финала Кубка Стэнли
Украинские СМИ сообщили об убийстве в Виннице двух блогерш
Сийярто сообщил о принятии ЕС условий Венгрии о вступлении в объединение Украины
Популярное видео
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный тренер саночников объяснил, почему призера Олимпиады Иванову не включили в сборную

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости