В сборной России рассчитывают, что травмированный саночник Павличенко вернется в декабре

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, когда Семен Павличенко может возобновить ледовые тренировки.

Двукратный чемпион мира получил тяжелую травму ноги на сентябрьском сборе в Сочи. У Павличенко во время игры в волейбол случился разрыв ахиллова сухожилия, он был прооперирован.

«У Семена продолжается процесс реабилитации, его пока нет с командой на ноябрьском сборе в Сочи, — цитирует Чудинова ТАСС. — Я слышал, что он уже снял лангетку с ноги. Уже может наступать, но до конца еще не восстановился. Пока ему опасно ездить, потому что во время торможения нога ставится на лед, мы не готовы рисковать. Все будет зависеть от решения врачей, но мы надеемся, что на следующий сбор команды, который стартует в начале декабря, Семен приедет».