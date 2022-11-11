Сани
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Санный спорт

11 ноября, 12:40

В сборной России рассчитывают, что травмированный саночник Павличенко вернется в декабре

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов рассказал, когда Семен Павличенко может возобновить ледовые тренировки.

Двукратный чемпион мира получил тяжелую травму ноги на сентябрьском сборе в Сочи. У Павличенко во время игры в волейбол случился разрыв ахиллова сухожилия, он был прооперирован.

«У Семена продолжается процесс реабилитации, его пока нет с командой на ноябрьском сборе в Сочи, — цитирует Чудинова ТАСС. — Я слышал, что он уже снял лангетку с ноги. Уже может наступать, но до конца еще не восстановился. Пока ему опасно ездить, потому что во время торможения нога ставится на лед, мы не готовы рисковать. Все будет зависеть от решения врачей, но мы надеемся, что на следующий сбор команды, который стартует в начале декабря, Семен приедет».

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
Семен Павличенко
Сергей Чудинов
санный спорт
1
1
Читайте также
На Евротуре без России случился позор. Чехи и шведы еле доиграли матч
Американский хоккеист издевался над инвалидом. Отвратительный поступок лишил его карьеры в НХЛ
Заявление Макрона о Херсоне разозлило французов
Появились кадры передвижения бронетехники НАТО под Херсоном
Читателей Sky News возмутило требование премьера Австралии к Путину
Освобожденный боец ДНР рассказал об изощренных издевательствах СБУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация санного спорта России выдвинула Позднякова на пост президента ОКР
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости