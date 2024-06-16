Чудинов — о недопуске саночников на международные турниры: «Это осложнит задачу отобраться на Олимпиаду»

Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что решение Международной федерации (FIL) продлить недопуск россиян на свои турниры осложнит атлетам из РФ задачу отбора на Игры-2026.

«Решение о продлении нашего отстранения было ожидаемо, за последний год ситуация в мире особо не изменилась. Что касается отбора на Олимпиаду, то он будет проходить в сезоне-2025/26. И если в следующем году нас все же допустят, то задача завоевания максимального количества квот однозначно усложнится из-за пропуска предыдущего сезона. Очень сложно после пропуска нескольких сезонов сразу бороться за высокие места с учетом того, что наша команда значительно помолодела и у многих спортсменов нет опыта международных стартов», — сказал Чудинов ТАСС.

FIL лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Ранее конгресс организации в американском Лейк-Плэсиде проголосовал за продление отстранения россиян от международных стартов.