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Чудинов — о недопуске саночников на международные турниры: «Это осложнит задачу отобраться на Олимпиаду»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов считает, что решение Международной федерации (FIL) продлить недопуск россиян на свои турниры осложнит атлетам из РФ задачу отбора на Игры-2026.

«Решение о продлении нашего отстранения было ожидаемо, за последний год ситуация в мире особо не изменилась. Что касается отбора на Олимпиаду, то он будет проходить в сезоне-2025/26. И если в следующем году нас все же допустят, то задача завоевания максимального количества квот однозначно усложнится из-за пропуска предыдущего сезона. Очень сложно после пропуска нескольких сезонов сразу бороться за высокие места с учетом того, что наша команда значительно помолодела и у многих спортсменов нет опыта международных стартов», — сказал Чудинов ТАСС.

FIL лишила российских саночников возможности выступать на турнирах под своей эгидой в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. Ранее конгресс организации в американском Лейк-Плэсиде проголосовал за продление отстранения россиян от международных стартов.

Источник: ТАСС
Сборная России по санному спорту
Сергей Чудинов
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