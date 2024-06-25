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Сегодня, 12:37

Шесть россиян вошли в пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта

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Россияне Андрей Богданов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Роман Репилов и Анастасия Кропачева вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта (FIL) на сезоне-2024/25, сообщает ТАСС.

Ранее в нем были только четыре представителя национальной команды. При этом, до международных турниров российские саночники все еще не допущены. В июле конгресс FIL продлил отстранение спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.

Источник: ТАСС
Роман Репилов
Семен Павличенко
Татьяна Иванова
санный спорт
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Конгресс Международной федерации санного спорта продлил отстранение российских спортсменов

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