Шесть россиян вошли в пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта

Россияне Андрей Богданов, Виктория Демченко, Татьяна Иванова, Семен Павличенко, Роман Репилов и Анастасия Кропачева вошли в новый пул допинг-тестирования Международной федерации санного спорта (FIL) на сезоне-2024/25, сообщает ТАСС.

Ранее в нем были только четыре представителя национальной команды. При этом, до международных турниров российские саночники все еще не допущены. В июле конгресс FIL продлил отстранение спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации.