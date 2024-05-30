Федерация санного спорта России примет участие в работе конгресса FIL в США

Руководство Федерации санного спорта России (ФССР) примет участие в работе конгресса Международной федерации санного спорта (FIL).

«Федерация санного спорта России планирует принять участие в работе конгресса Международной федерации санного спорта, который пройдет в июне в США», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы ФССР.

Российские спортсмены не выступают на международных турнирах с 2022 года из-за санкций, наложенных FIL.

Конгресс FIL пройдет с 14 по 15 июня в Лейк-Плэсиде (США).