Роман Репилов: «Если не попаду на Олимпийские игры, жизнь на этом не закончится»

Трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов рассказал «СЭ», что не боится, если больше не попадет на Олимпиаду. Также спортсмен заявил, что смирился с тем, что в его карьере, вероятно, уже не будет международных соревнований под российским флагом. Репилов выступал на Олимпиадах в 2018-м и 2022-м в нейтральном статусе.

— Насколько ты веришь, что международные соревнования будут в ближайшее время?

— Рано или поздно любой конфликт заканчивается. Не может быть такого, что он будет всю мою жизнь. Окей, я могу смоделировать, что не поедут ни представители летних видов спорта, ни зимних на Олимпийские игры. Если я буду физически готов еще один цикл проехать, то на это пойду. Если не буду, то буду развивать спорт, выводить его на новый уровень в моделировании, проектировании, инженерных вещах. Готов помогать развитию детского спорта. 2026 год станет развилкой. Либо еще на четыре года останусь выступать, либо помогать развивать спорт.

— Через Олимпиаду тебе будет 34. Это же еще нормальный возраст для санного спорта.

— А что такое «нормальный возраст»? Можно и до 42 кататься, как Альберт Демченко. Просто потом ходить, кряхтеть и раз в полгода на операции ложиться. Кому это надо? Все индивидуально. Если будет здоровье позволять, то с удовольствием останусь. Даже не думаю, чтобы уходить сейчас. Надеюсь, что до ближайшей Олимпиады все закончится. Хотя бы спорт начнет потихоньку раскачиваться и на международный уровень выходить. Тогда уже будет понимание, куда мы движемся.

— У тебя нет страха, что на Олимпиаду ты больше не попадешь?

— Я за свою жизнь смирился с тем, что ни на одних Олимпийских играх не буду официально представлять свою страну. И, скорее всего, уже и на чемпионатах мира, Кубках мира и чемпионатах Европы. Просто буду выступать. Хуже, чем это, уже быть не может. Конечно, на Олимпийские игры хочется поехать. Но если не поеду, то жизнь на этом не закончится. Спорт — это этап жизни. Он рано или поздно закончится. Я уже доволен пройденной частью карьеры. Она у меня неплохая, по-моему. Хотелось бы, конечно, олимпийскую медаль, и желательно золотую. Это была бы вишенка на торте. Но если мне мир не дает это сделать, то буду помогать другому спортсмену, чтобы добиться этого результата. Надо работать и знать, для чего ты это делаешь, — сказал Репилов «СЭ».