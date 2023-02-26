Немка Таубитц завоевала Кубок мира по санному спорту в третий раз в карьере

Немка Юлия Таубитц стала обладателем Кубка мира-2022/23 по санному спорту.

В воскресенье, 26 февраля состоялся заключительный, 12-й этап сезона, победительницей которого стала австрийка Маделин Эгле, а Таубитц заняла пятую строчку.

В общем зачете Юлия Таубитц заняла первую строчку, у нее 947 очков за 12 этапов. Остальные места в тройке лучших также заняли представительницы Германии: второй стала Даяна Айтбергер (852), а третьей — Анна Беррайтер (789).

Таубитц выиграла Кубок мира в третий раз в карьере. До этого она побеждала в сезонах-2019/20 и -2021/22.

В двойках у женщин обладательницами Кубка мира стали итальянки Андреа Веттер и Марион Оберхофер.