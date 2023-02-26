Доминик Фишналлер выиграл мужской Кубок мира по санному спорту

Итальянец Доминик Фишналлер впервые в карьере выиграл Кубок мира по санному спорту.

Спортсмен набрал 812 очков по итогам 12 этапов сезона-2022/23 и занял первое место в личном зачете. Вторым стал немец Феликс Лох (767), на третьей строчке еще один представитель Германии Макс Лангехан (685).

До этого лучшим результатом Доминика Фишналлера было второе место в личном зачете Кубка мира-2019/20, тогда обладателем трофея стал россиянин Роман Репилов.

В двойках у мужчин Кубок мира завоевали немцы Тобиас Вендль и Тобиас Арльт.