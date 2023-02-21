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Сегодня, 13:30

Лавина вынудила организаторов сократить сроки проведения турнира по санному спорту в Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин заявил, что организация приняла решение сократить соревновательную программу турнира с двух дней до одного и провести его только 22 февраля из-за сошедшей в районе трассы снежной лавины.

«У нас все в порядке, работа трассы восстановлена в полном объеме. Сегодня у нас будут тренировочные заезды, завтра — соревновательные. Турнир пройдет по сокращенной программе, победители будут выявлены по двум заездам, а не по четырем, как было запланировано изначально», — приводит слова Тюрина ТАСС.

В понедельник в районе санно-бобслейной трассы на Красной Поляне произошел сход снежной лавины по селеотводу, были повреждены ограждение и некоторые коммуникации. Никто из спортсменов и сотрудников трассы не пострадал.

С 21 по 22 февраля на олимпийской трассе в Сочи должен состояться Кубок памяти заслуженного тренера России по санному спорту Ивана Васильевича Иванова, отца саночницы Татьяны Ивановой, которая на Олимпиаде в Пекине выиграла бронзовую награду.

Источник: https://tass.ru/sport/17101495
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Турнир по санному спорту в Сочи из-за схода с гор снежной лавины может пройти по сокращенной программе
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