Во вторник и среду, 30 апреля и 1 мая, состоятся первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов. "Тоттенхэм" сыграет с "Аяксом" в Лондоне, "Барселона" примет "Ливерпуль" на "Камп Ноу". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

В первой паре полуфиналистов небольшое предпочтение отдается "Тоттенхэму". Коэффициент на победу хозяев у БК "Лига Ставок" – 2,50, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2500 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Аякса" – 2,90, на ничью – 3,40. Обе команды в этом розыгрыше ЛЧ преподнесли сюрпризы. "Шпоры" обошли в четвертьфинале лидера АПЛ – "Манчестер Сити", амстердамцы оставили не у дел в 1/8 финала "Реал" с общим счетом 5:3, а затем и "Ювентус" с Криштиану (3:2). Букмекеры уверены, что шоу будет продолжаться, и ожидают результативной игры. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,40, на "Тотал" меньше 2 – 2,80.

Фаворитом второго матча является "Барселона". Новоиспеченные чемпионы Испании могут похвастать серией из четырех подряд побед и двадцати двух матчей без поражений во всех турнирах, да и в Лиге чемпионов сине-гранатовые пока не проигрывали. Коэффициент на победу испанцев в предстоящем матче у БК "Лига Ставок" – 1,85, на ничью – 3,95, на победу "Ливерпуля" – 4,10. Команда Юргена Клоппа, в свою очередь, выиграла десять из десяти последних встреч, а ее беспроигрышная серия достигла19 матчей. Но в гостях в ЛЧ "красные" играют нестабильно: в плей-офф они добились побед над "Баварией" и "Порту", но проиграли все три встречи группового этапа. Без голов в этом матче не обойдется, уверены букмекеры. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,60, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,30. Таким образом со ставки в тысячу рублей можно будет выиграть 2300.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания вновь раздает фрибеты новым гостям.

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