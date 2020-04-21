Состоялась жеребьевка КиберЛиги Pro Series#3 — третьего турнира из серии киберфутбольных соревнований, генеральным партнером которых является БК «Лига Ставок». Победитель первых двух турниров ЦСКА попал в группу А со «Спартаком», а это значит, что уже 21 апреля болельщиков ждут два столичных кибердерби. И если ранее букмекеры оценивали шансы этих команд в очных матчах как равные, то сейчас армейцы — явные фавориты. Как, впрочем, и во всем турнире. С двумя этими командами за выход в четвертьфинал в группе А поспорят «Локомотив» и «Рубин».

В группу В попали «Урал», «Ахмат», «Краснодар», «Динамо». Здесь явный фаворит «Урал». Шансы на его победу в турнире оценены коэффициентом 3,5.

В группе С за выход в плей-офф будут бороться «Сочи», «Зенит», «Арсенал», «Ростов». «Сочи» и «Зенит» — кандидаты в победители не только в группе, но и во всем турнире. Коэффициент на победу южан — 4,06, питерцев — 7,0.

Группу D составили «Тамбов», «Уфа», «Оренбург», «Крылья Советов». Это квартет равных возможностей. Но шансы «Тамбова» ценятся букмекерами чуть выше остальных.

Матчи группового раунда состоятся в период с 21 по 24 апреля, а серия игр плей-офф — 26 апреля. Турнир проходит на платформе eFootball PES 2020 в формате 1x1, матчи играются в удаленном режиме. Все встречи транслируются в режиме онлайн с комментатором на официальных ресурсах Российской премьер-лиги, в приложении и на сайте генерального партнера — БК «Лига Ставок».