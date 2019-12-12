Собери победный «экспресс» на матчи ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы

В четверг, 12 декабря, в заключительных матчах группового этапа Лиги Европы «Краснодар» в гостях сыграет с «Хетафе», а ЦСКА — с «Эспаньолом». Предлагаем привлекательный вариант для «экспресса» у БК «Лига Ставок».

«Хетафе» — «Краснодар»: гости не проиграют за 2,30

«Краснодару», который не знает поражений с предыдущей встречи с испанцами в начале октября, в четверг необходимо побеждать. Букмекеры считают хозяев явными фаворитами и даже «двойной шанс» «быков» оценивается очень высоко.

Начало матча: 20.55

Стадион: «Колозеум Альфонсо Перес»

«Эспаньол» — ЦСКА: «Тотал» меньше 2,5 за 1,75

Каталонцы гарантировали себе выход в 1/16 финала и, вероятно, предпочтут не напрягаться в ничего не значащей игре. Ведь в турнирной таблице испанской лиги «Эспаньол» оказался на последней строчке. ЦСКА же по осени испытывает большие проблемы в атаке в матчах и с менее обученными соперниками.

Начало матча: 23.00

Стадион: «Корнелья-Эль Прат»

Общий коэффициент экспресса: 4,03

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