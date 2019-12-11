Собери крутой «экспресс» на матчи «Локомотива», «Тоттенхэма» и «Ювентуса» в Лиге чемпионов

В среду, 11 декабря, завершится групповой этап Лиги чемпионов. В заключительных матчах «Атлетико» примет «Локомотив», «Бавария» — «Тоттенхэм», а «Ювентус» сыграет в гостях с «Байером». Соберем интересный «эскпресс» на эти встречи с помощью БК «Лига Ставок».

«Атлетико» — «Локомотив»: «Тотал» меньше 3,0 за 1,65

Безголевая серия «Атлетико» во всех турнирах составляет уже 300 минут, а за весь сезон мадридцы всего дважды забили больше двух мячей. Дела «Локо» еще хуже: из десяти последних матчей команда Юрия Семина выиграла только один, потеряв шансы на евровесну и упав на пятое место в чемпионате. Наиболее вероятным исходом видится спокойная победа испанцев.

Начало матча: 23.00

Стадион: «Ванда Метрополитано»

«Бавария» — «Тоттенхэм»: «Тотал» первого тайма больше 1,5 за 1,95

При Жозе Моуринью «Тоттенхэм» неожиданно превратился в одну из самых веселых команд Европы. «Бавария», в свою очередь, несмотря на два поражения в чемпионате, пребывает в хорошей форме и создает большое количество моментов. От этого матча ждем много голов, в том числе и в первом тайме.

Начало матча: 23.00

Стадион: «Альянц Арена»

«Байер» — «Ювентус»: хозяева выиграют один из таймов за 1,55

«Байер» существенно прибавил в последний месяц и сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В матче с решившим свои проблемы «Ювентусом» леверкузенцы, наверняка не проиграют и вероятно выиграют хотя бы один тайм.

Начало матча: 23.00

Стадион: «Бай-Арена»

Общий коэффициент «экспресса»: 4,71

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