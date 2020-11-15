В воскресенье, 15 ноября, пройдет встреча между Россией и Турцией в Лиге наций. Начало матча — в 20.00 по московскому времени.

Предыдущая встреча между этими сборными завершилась вничью. В первом тайме доминировала Россия. Во втором — на поле вышел самый креативный игрок Турции Дженгиз Юндер и добавил своей команде темпа. В составе нашей сборной есть серьезная потеря — Артем Дзюба пропустит ноябрьские матчи из-за разгоревшегося скандала, однако Александр Соболев вполне способен его заменить: габариты и умение продавить соперника одинаковые.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча Турцию, которая играет на своем поле. На победу этой команды можно поставить за 2,55. Выигрыш России оценивается в 2,95. А ничья — в 3,20.

На то, что обе команды забьют, можно поставить за 1,90. Обратный исход оценивается в 1,85.

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