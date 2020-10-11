Россия победит Турцию в Лиге наций?

В воскресенье, 11 октября, состоится матч Лиги наций между сборными России и Турции. Начало встречи — в 21.45 по московскому времени.

Команда Станислава Черчесова в контрольном матче проиграла Швеции (1:2) — сказался экспериментальный состав. На этот раз — соперник не менее статусный. Во-первых, недавно турки сыграли товарищескую ничью с Германией (3:3). Во-вторых, в составе этой сборной есть ряд сильных игроков: Йокушлу («Сельта»), Юндер («Лестер»), Кабак («Шальке»).

Эксперты БК «Лига Ставок» считают сборную России фаворитом предстоящего матча. Победу наших можно взять за 2,15, выигрыш Турции — за 3,65. Ничья оценивается в 3,15.

Скорее всего, встреча получится нерезультативной — обе команды будут играть с акцентом на оборону. На то, что забьет только одна команда, можно поставить с коэффицентом 1,70, опция «обе забьют» оценивается в 2,10.

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