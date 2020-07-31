«ПСЖ» победит «Лион» и оформит требл во Франции?

В пятницу, 31 июля, в финале Кубка французской лиги сыграют «ПСЖ» и «Лион». Начало встречи — в 22.10 по московскому времени.

«ПСЖ» в минувшем сезоне выиграл очередное чемпионство во Франции — пусть и в турнире, досрочно завершенном из-за коронавируса. А недавно победил «Сент-Этьен» в финале Кубка страны. Очевидно, что команда Томаса Тухеля намерена взять все титулы на внутреннем уровне, но и у «Лиона» — своя мотивация. Именно «львы» наибольшим образом пострадали от досрочного завершения чемпионата, впервые с 1997 года не попав в еврокубки. Поэтому будут подтверждать свой статус на внутреннем уровне.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «ПСЖ». На победу парижан можно поставить с коэффициентом 1,50. А на выигрыш «Лиона» — за 6,00.

На то, что забьют обе команды, можно поставить за 1,60. Иной исход оценивается в 2,30.

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