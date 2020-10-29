В четверг, 29 октября, в Москве состоится столичное дерби — «Спартак» — ЦСКА. Матч начнется в 19.30.

Команды играют во второй раз в сезоне. В первом матче в яркой и результативной встрече победили армейцы — 5:4. ЦСКА — лидер регулярного чемпионата КХЛ. Несмотря на большие кадровые потери в межсезонье, подопечные Дмитрия Квартальнова очень уверенно проводят первые два месяца сезона. В 21 матче у ЦСКА всего пять поражений.

«Спартак» не очень удачно начал чемпионат, чем вызвал разговоры о будущем Олега Знарка. Однако, как и в прошлом году, красно-белые смогли набрать форму и приблизиться к основной группе команд на «Западе». В последнем матче «Спартак», правда, уступил «Северстали».

По мнению экспертов БК «Лига Ставок», ЦСКА — явный фаворит встречи. Коэффициент на победу армейцев — 1,40, «Спартака» — 2,95. Любопытно, удастся ли командам снова провести результативную игру. Коэффициент на тотал больше 5,5 шайб в матче — 2,44, меньше 5,5 — 1,54.

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