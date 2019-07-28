ЦСКА – "Локомотив" и еще два матч РПЛ воскресенья: фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 28 июля, пройдут три встречи 3-го тура чемпионата России: "Оренбург" – "Зенит", "Арсенал" – "Ростов", ЦСКА – "Локомотив". Рассказываем, в какой исход матчей верят букмекеры.

"Зенит", стартовавший в чемпионате с двух побед, является фаворитом в выездной игре с "Оренбургом". Коэффициент на победу гостей у БК "Лига Ставок" – 1,60, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 600 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Оренбурга" – 6,25, на ничью – 3,80. Хозяева еще ни разу не побеждали сине-бело-голубых, которые в первых двух турах забивали в ворота соперников по два мяча. Правда, на этот раз букмекеры в сверхрезультативность команды Сергея Семка не верят – коэффициент на индивидуальный "Тотал" "Зенита" больше 2 – 2,80, на индивидуальный "Тотал" меньше 2 – 1,40.

В московском дерби букмекеры отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на победу хозяев поля – 2,20, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 200 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Локомотива" – 3,50, на ничью – 3,25. В прошлом сезоне матчи команд выдались не слишком результативными, в одном с минимальным счетом победил "Локо", в другом соперники сыграли вничью 1:1. Коэффициент на "Тотал" больше 2 – 1,65, на "Тотал" меньше 2 – 2,15.

В третьем матче воскресенья сойдутся практически равные по силе соперники. При этом букмекеры полагают, что "Ростов" ближе к победе. Коэффициент на триумф гостей – 2,40, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 2 400 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Арсенала" – 3,35, на ничью – 3,10. В первых двух турах команды показали результативный футбол, однако в двух очных противостояниях прошлого сезона забили лишь один мяч. Коэффициент на "Тотал" больше 1,5 – 1,50, на "Тотал" меньше 1,5 – 2,65.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

В рамках предложения "Максимальная отдача" новые игроки могут получить до 10 000 рублей.

Все подробности предложения "Максимальная отдача", а также всей акции "Победная серия" – на сайте БК "Лига Ставок".