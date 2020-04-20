Букмекеры обсудили социальную ответственность бизнеса и перспективы развития отрасли после пандемии

16 апреля состоялась первая онлайн-конференция Betting in face of COVID-19, посвященная работе организаторов пари в условиях отсутствия спортивных событий. Обсудить актуальные проблемы отрасли собрались топ-менеджеры ведущих букмекерских компаний, журналисты, спортивные эксперты, разработчики, а также представители ТПП и Первой СРО.

Участники дали свою оценку текущей динамике изменений, обсудили перспективы развития рынка и те направления, на которых стоит фокусироваться в период отсутствия официальных спортивных соревнований.

По словам Ольги Журавской, первого вице-президента БК «Лига Ставок» и учредителя Фонда «Созвездие Добра», букмекерский рынок сейчас теряет около 70% дохода, а к концу года может впервые в своей истории показать падение.

Именно поэтому, по мнению Журавской, особенное значение сейчас приобретает социальная ответственность крупнейших игроков отрасли.

«Сегодня как никогда нам нужна консолидация букмекерского и спортивного сообщества. Давайте объединять наши ресурсы, возможности, усилия, чтобы помогать государству и спорту. Да, отрасль переживает тяжелые времена, но несмотря ни на что, компании Первой СРО, например, платят целевые отчисления на поддержку спорта. Мы продолжаем выполнять взятые на себя обязательства перед государством и федерациями», — сказала Журавская.

Напомним, что именно Первая СРО стала активным участником масштабной социальной программы, направленной на борьбу с распространением коронавируса в России. Так, организация является официальным партнером горячей линии помощи, запущенной по инициативе Федерации бокса России. На сегодняшний день горячая линия уже приняла и обработала 43 089 обращений по всей стране.

И это не единственный пример действующих социальных проектов букмекерской отрасли по борьбе с пандемией. Вместе с Российской премьер-лигой БК «Лига Ставок» доставила больше тысячи ланч-боксов медперсоналу инфекционной больницы в Коммунарке и Челюстно-лицевого госпиталя ветеранов войн.

Совместно с Фондом «Созвездие Добра» компания реализует благотворительную программу «Оператор Добра» по оказанию ресурсной помощи медицинским работникам в России.

«Мы не можем сделать за врачей и медсестер их работу, но мы можем обеспечить их средствами защиты, медицинской техникой, оборудованием и горячей едой», — говорится в официальном заявлении фонда.

Адресную помощь уже получили больницы в Нижегородской и Тверской областях, а также бригады скорой помощи лечебно-диагностического центра в Москве. Телефон для заявок от медицинских учреждений работает в круглосуточном режиме.

Заместитель генерального директора «Лиги Ставок» Игорь Столяров в своем выступлении подчеркнул, что любой форс-мажор, несмотря на негативные экономические последствия, это еще и вызов, открывающий новые возможности для бизнеса.

«Сейчас уже очевидно, что мир никогда не будет прежним. Это значит, что когда все закончится, мы не вернемся к прежнему формату ведения бизнеса. Это нужно принять. Трансформируется и формат основных процессов, и сам продукт, и модель потребления», — убежден он.

По его словам, развитие основных трендов, преобладающих в мировой экономике последних лет, в ближайшее время будет стремительно ускоряться. Речь идет о росте электронной коммерции, дистанционной занятости сотрудников, массовом переходе пользователей в сегмент mobile. Так, по данным Google Analytics, выручка с мобильных устройств во всем мире уже выросла на 23%.

Что касается БК «Лига Ставок», то 58% всех принятых пари в компании заключается с помощью мобильного приложения на смартфоне. К концу года эта цифра может вырасти до 65%.

Ольга Журавская отметила, что это настоящий цифровой вызов для всей букмекерской отрасли. При этом, по ее словам, сейчас очень важно поддерживать функционирование бизнеса, сохранять рабочие места и продолжать выплачивать целевые отчисления на поддержку национального спорта.

«Сегодня нам всем нужно быть лучше, чем вчера. Наступил тот момент, когда мы можем объединиться и помочь государству с позиции социально ответственной отрасли», — подчеркнула Журавская.