БК «Лига Ставок» совместно с Фондом «Созвездие Добра» запускают общероссийскую программу «Оператор Добра»

Благотворительный Фонд «Созвездие Добра» при поддержке БК «Лига Ставок» объявляет о запуске антикризисной программы «Оператор Добра», направленной на борьбу с распространением коронавируса по всей России.

— Мы понимаем, что власти принимают достаточно мер по поддержке медиков и пожилых людей, а это основные группы риска на сегодняшний день, — говорит в своем обращении учредитель фонда Ольга Журавская. — И открыто заявляем о своей готовности помогать тем, кто сегодня в этом особенно остро нуждается.



Медицинские работники, от которых сейчас зависят жизни миллионов россиян, находятся на передовой и без преувеличения именно они — настоящие герои нашего времени. Поэтому финансовая поддержка инфекционных больниц, ресурсная помощь, создание необходимых условий врачам для оперативного оказания медицинской помощи пациентам, а главное — здоровье самих врачей — это наши абсолютные приоритеты. Мы не можем сделать за врачей и медсестер их работу, но мы можем обеспечить их средствами защиты, медицинской техникой, оборудованием и горячей едой.

Совместный проект БК «Лига Ставок» и фонда «Созвездие Добра» по помощи медицинским работникам стал продолжением масштабной социальной инициативы, объединившей участников букмекерской отрасли и представителей спортивной индустрии.

Так, «Лига Ставок» и Российская премьер-лига доставляют горячее питание в две больницы Москвы врачам, которые борются за здоровье больных коронавирусом.

Также БК «Лига Ставок» принимает участие в работе горячей линии в поддержку российского спорта, созданной по инициативе Федерации бокса России и Первой СРО букмекеров.

«Оператор Добра» принимает заявки от медицинских учреждений по всей России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19, по телефону +7 (495) 748-95-05, а также по почте fond@sozvezdie-dobra.ru.