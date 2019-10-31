БК «Лига Ставок» приглашает пользователей познакомиться с новым мобильным приложением компании
Букмекерская компания «Лига Ставок» приглашает участников к открытому бета-тестированию нового мобильного приложения. Пользователей ждет не просто обновленный дизайн, но и много новых удобных функций.
«Делать ставки теперь в разы проще. Мы переработали оформление быстрого пари из разделов «Линия», «Роспись события», «Избранное» и «Купон». «Линия» и «live-события» теперь объединены в один раздел «Линия», который вы можете отсортировать через фильтры. Изменения коснулись и видеотрансляций. В новой версии клиентам будет доступна функция просмотра сразу нескольких видео на любом экране приложения и в полноэкранном режиме. Для любителей цифр мы добавили полноценную статистику по событиям», — сообщает БК «Лига Ставок».
Скачивайте приложение, тестируйте и оставляйте отзывы с помощью кнопки обратной связи в приложении.
1. Упрощенное заключение пари
— оформление «Одинара» на любом экране приложения
— быстрый выбор исходов для «Экспресса» — удобный поиск событий с помощью фильтрации в линии
— быстрый доступ к заключенным пари на экране купона
2. Видеотрансляции событий
— просмотр нескольких видео и быстрое переключение между ними
— быстрые пари не отвлекаясь от трансляции
3. Расширенная статистика по событиям
4. Прочие обновления
— мои пари
— история операций
— смена пароля в мобильном приложении
— авторизация по PIN коду
— избранные виды спорта
— и еще много нового