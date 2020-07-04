«Бавария» заберет и Кубок Германии? А «Лацио» подберется к «Ювентусу»?

За какими событиями в Европе следить в ближайшую субботу

«Динамо» Киев — «Шахтер»

В субботу, 4 июля, в 29-м туре украинской премьер-лиги сыграют киевское «Динамо» и «Шахтер». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины, а вот «Динамо» еще может упустить второе место, дающее право на участие в отборочном турнире Лиги чемпионов. Ведь идущая третьей «Заря» отстает от киевлян всего лишь на 2 очка. Поэтому с мотивацией у хозяев проблем не возникнет, чего нельзя сказать о гостях, уже решивших свои задачи.

БК «Лига Ставок» считает фаворитом этого противостояния «Шахтер». На победу «горняков» можно поставить с коэффициентом 2,46. Ничья оценивается в 3,40. А выигрыш «Динамо» — в 2,80.

Вероятность того, что обе команды забьют, составляет 1,63. Опция «нет» оценивается в 2,18.

«Байер» — «Бавария»

Финал Кубка Германии между «Байером» и «Баварией» пройдет в субботу, 4 июля. Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

«Бавария» в очередной раз стала чемпионом Германии, оторвавшись от второго места на 13 очков. «Байер» же не смог решить главную задачу — попадания в Лигу чемпионов — и стал пятым. Тем более желанным представляется для команды из Леверкузена кубковый трофей. Последняя встреча между этими соперниками состоялась почти месяц назад: тогда «Бавария» победила со счетом 4:2, несмотря на то, что пропустила первой.

Эксперты БК «Лига Ставок» не сомневаются в победе «Баварии». На подобный исход можно поставить с коэффициентом 1,30.

Шансы «Байера» представляются невысокими. Победа этой команды оценивается в 8,25.

«Лацио» — «Милан»

В субботу, 4 июля, пройдет матч 30-го тура серии А, в котором «Лацио» сыграет с «Миланом». Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

«Лацио» продолжает борьбу с «Ювентусом» за чемпионство: римляне отстают от туринцев на 4 очка. «Милан» пытается зацепиться за еврокубки: ему не хватает 2 баллов до шестого места, дающего путевку в отборочный турнир Лиги Европы. В этом сезоне «Лацио» много забивает — 66 голов. «Милан» — наоборот. Команда Стефано Пиоли забила всего 36 голов при катастрофической реализации моментов.

Победа хозяев представляется экспертам БК «Лига Ставок» вероятной: коэффициент на нее составляет 2,35. Ничья оценивается в 3,35. А выигрыш «Милана» — в 3,10.

На то, что в матче будет забит 0-1 гол, можно поставить за 3,60, 2-3 гола — за 1,95, 4-5 голов — за 3,60, 6 и более — за 14,75.