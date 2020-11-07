«Бавария» обыграет «Боруссию» в бундеслиге?

В субботу, 7 ноября, пройдет матч 7-го тура бундеслиги «Боруссия» Дортмунд — «Бавария». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Боруссия» и «Бавария» — лидеры бундеслиги. У обеих команд — по 15 очков. Мюнхенцы много забивают, но при этом часто пропускают. В этом шанс «шмелей», оборона которых пропустила всего 2 гола в шести турах бундеслиги.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Баварию». На победу мюнхенцев можно поставить за 1,83. Ничья оценивается в 4,20. Выигрыш Дортмунда — в 3,70.

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