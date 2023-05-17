Вячеслав Быков: «Если бы не выпустил Ковальчука в финале ЧМ-2008, с моей стороны это было бы предательство»

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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — экс-главный тренер сборной России Вячеслав Быков, под руководством которого пятнадцать лет назад в Квебеке была одержана величайшая победа в истории нашего хоккея

1 — 18 мая для вас особенный день?

— Ой, знаете, по датам я плохо ориентируюсь, никогда на них не зацикливаюсь. Самые важные для меня — дни рождения моих близких, в первую очередь: жены, дочки, сына, внуков. А еще Новый год и 9 Мая.

Если говорить о хоккее, то я счастлив, что в моей жизни много дат, которые нужно помнить. Олимпийское золото в Калгари и Альбервиле. Пять титулов чемпиона мира. В качестве тренера по два раза выигрывал мир и Кубок Гагарина... Но все эти титулы, включая победу в Квебеке, не ассоциируются с конкретным числом в календаре.

2 — Как вы отмечаете золото-2008? Врубаете на YouTube запись финала, отправляете поздравительную рассылку сборникам, звоните Игорю Захаркину, выпиваете бокал шампанского?

— Ничего из перечисленного не делаю, никаких ритуалов у меня нет. Кстати, как и у моего друга Захаркина.

Я вообще стараюсь не жить прошлым. Но когда звонят журналисты, начинают расспрашивать о Квебеке, все, что связано с этим турниром, сразу проносится перед глазами. И перехватывает дыхание, слезы наворачиваются. Даже сейчас, 15 лет спустя... (Голос Быкова дрогнул, на несколько секунд он умолк.)

3 — Когда последний раз пересматривали тот финал?

— Целиком-то? Давно! У меня внуку восемь лет, хоккей обожает. Вот чуть-чуть подрастет, и сядем с Ванюшкой, посмотрим, как сборная России обыгрывала канадцев. А так друзья время от времени присылают в WhatsApp какие-то фрагменты финала, в том числе победную шайбу Ковальчука. Пишут теплые слова. Очень приятно!

4 — Не считая гола Ковальчука в овертайме — самый памятный эпизод из того матча?

— Первое, что вспоминается, — игра против Швеции. Когда защитник Мюррей грязным приемом атаковал Морозова. Тот после удара в голову покинул площадку. За нашего капитана вступился Ковальчук, заработал матч-штраф. Потом и со Швейцарией Илью удалили до конца встречи. Полуфинал с Финляндией из-за дисквалификации пропустил.

В итоге накануне финала я оказался под жестким давлением журналистов и экспертов, которые твердили, что включать в состав Ковальчука нецелесообразно. Мол, у него абсолютно не идет игра, ни одной шайбы на турнире не забросил, еще и два матч-штрафа схватил... «А вдруг опять подведет команду?» — задавались вопросом ваши коллеги.

Илья Ковальчук с кубком чемпионов. Фото Getty Images

5 — Кстати! Вы тогда хоть на секунду задумались — а может, действительно усадить Илью в запас?

— Нет! Я в Ковальчуке не сомневался. Он великолепный хоккеист, прирожденный бомбардир, обладает мощнейшим кистевым броском. Если бы не выпустил его в финале, с моей стороны это было бы предательство.

Да, ситуация возникла сложная, но она помогла нам еще сильнее сплотить команду. На примере Ильи мы показали ребятам, как надо бороться, защищать своих, не давать спуску соперникам.

При этом самого Ковальчука нужно было оградить от многочисленных нападок. Чтобы не расплескал эмоции, не потерял фокус. Мы всячески поддерживали Илью, и он не подвел. В финале поставил не просто победную точку — восклицательный знак!

6 — После первого периода мы горели Канаде 1:3, после второго — 2:4. Помните собственные мысли в тот момент?

— Паники не было. Наоборот, мы с Захаркиным видели — уступаем канадцам по счету, но не по качеству игры. Поэтому надо и дальше гнуть свою линию, придерживаться выбранной изначально тактики. Единственное, о чем попросили ребят, — увеличить темп, добавить в агрессии. Что и позволило канадцев укатать. В концовке они уже явно выдохлись, перестали успевать за нашими игроками, посыпались ошибки.

Когда в овертайме Нэш получил двухминутный штраф за умышленный выброс шайбы, то при игре «четыре на три» напрашивался выход топ-форвардов — Овечкина, Ковальчука, Федорова и Семина. Все они техничные, скоростные, с классным броском, хорошим пасом. Не эгоисты.

Плюс учитывали, что Федоров в «Детройте» порой действовал в обороне, а значит, сможет партнеров подстраховать. Он вообще уникальный хоккеист. За долгую карьеру поиграл на всех позициях, кроме вратарской. И везде на высочайшем уровне. Читал игру, как раскрытую книгу. По духу настоящий вожак. В Квебеке Сергей нам очень помог, став мостиком между хоккеистами и тренерским штабом.

Ну а гол Ковальчука и первая золотая медаль России за 15 лет... Пусть звучит пафосно — но эти эмоции можно сравнить только с рождением ребенка. Такая же эйфория, пробирает до слез.

7 — Правда, что Федоров во втором перерыве предложил перейти на игру в три звена?

— Я вам так скажу. В той команде была потрясающая атмосфера. Мы с ребятами находились на одной волне, они понимали наши требования, план на игру. Перед решающим отрезком уже для всех было очевидно — чтобы взвинтить темп, нужно играть в три пятерки, а иногда и в две. Остальное — наша внутренняя кухня.

Здесь напрашивается параллель с симфоническим оркестром. Которым руководит дирижер. Именно от него зависит, будет все звучать в унисон или сработает принцип «кто в лес, кто по дрова». И вообще — как бы альт или тромбон ни пытались себя выпячивать, без рояля, скрипки, ударных концерт обречен на провал.

Радость хоккеистов сборной России после финальной сирены. Фото Getty Images

8 — Зачем в заявку на турнир вы включили вратаря со сломанными пальцами?

— Вы о Бирюкове? Два года Миша был в обойме сборной, прошел всю подготовку. Незадолго до вылета в Канаду повредил руку на тренировке. Если бы я отцепил его в последний момент, для парня это стало бы страшным ударом. Обсудили ситуацию с тренерским штабом и решили: Бирюков едет с нами. К тому же номинально он считался третьим вратарем.

А дальше форс-мажор. Сначала травмировал голеностоп Варламов, затем в игре с чехами сломался Еременко. К четвертьфиналу подъехал из НХЛ Набоков, а до этого три матча провел Бирюков. Включил морально-волевые — и вперед!

У него были сломаны два пальца, причем на той руке, где ловушка. Тут нам помогли врачи канадской сборной. У Афиногенова с ними был хороший контакт, договорился — и они быстренько сделали лангетку, специально подогнав ее под ловушку Бирюкова.

9 — А Даниил Марков доигрывал финал с переломом руки и перебитым коленом!

— Хоккеисты — ребята мужественные, часто выходят с травмами, на уколах. Я и сам таким был. Но в Квебеке Марков реально совершил подвиг. Колено-то повредил еще в начале турнира, а руку в финале сломал. Во втором периоде врезался в штангу, кость на две части разошлась.

Но он рвался в бой, попросил в раздевалке вколоть обезболивающее. У меня и мысли не возникло снять Маркова с игры. Если бы произнес: «Все, Даня, отдыхай» — я бы его просто предал. Когда игрок в подобной ситуации готов выйти на лед, тренер не может сказать нет! Вдобавок мы понимали, что даже в таком состоянии Марков в защите будет полезен. Парень сильный, духовитый.

10 — Из того состава — самый недооцененный хоккеист?

— Внимание журналистов постоянно приковано к звездам — Овечкину, Федорову, Ковальчуку. А скромные пахари, которые выполняют черновую работу, ловят на себя шайбу и создают правильную атмосферу в команде, почему-то остаются в тени. Так было и в 2008-м. Макс Афиногенов, Костя Горовиков, Леша Терещенко, забивший в финале третий гол, другие ребята... О них мало говорят, хотя все они внесли огромный вклад в победу.

Илья Ковальчук и Александр Овечкин после возвращения в Москву. Павел Стрижевский, Фото архив «СЭ»

11 — Скажите честно, вам еще хочется тренировать?

— А я тренирую! Внука! Поверьте, для меня это не менее важная миссия, чем работа с каким-то клубом. Не знаю, вырастет Ванюшка в большого игрока или нет, но сейчас дед должен быть рядом с ним.

12 — Потому и отметаете любые предложения из КХЛ?

— Да. Много-много лет я бывал дома наездами. В 2015-м осознал: хоккей — еще не вся жизнь, есть более значимые вещи, чем победы, медали, зарплата. Теперь для меня на первом месте семья. Я просто отдаю ей долги. И что-то менять пока не готов. Разве что с какой-нибудь детской командой во Фрибурге могу поработать. После индивидуальных занятий с внуком понял, что мне нравится мальчишек тренировать.

13 — Последняя хоккейная новость, которая вас поразила?

— Ну, в хоккее меня уже сложно чем-то удивить. По крайней мере в КХЛ за последнее время такого точно не случалось. А за НХЛ не слежу. Там полностью игнорируют мировое хоккейное сообщество, не отпускают наших игроков на Олимпиаду. Это не фейр-плей. Еще, конечно, огорчает отстранение российских атлетов от международных соревнований. Хоть и говорят, что спорт вне политики, в реальности все иначе.

14 — В финале два традиционных вопроса. Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Уф-ф... У меня до сих пор нет однозначного ответа на этот вопрос. С одной стороны, Жеглов руководствовался благими намерениями. С другой — все-таки нарушил закон.

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Вранье. Крепкий алкоголь. Публичная критика своих игроков. В тренерской любому могу напихать. Это нормально, рабочий момент. А вот в прессе всегда буду ребят защищать. Как родных детей.