Хоккей
Чемпионат мира
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
История
Игры
Главная
Хоккей
Чемпионат мира

18 мая, 12:30

«Золотой гол» Ковальчука, Быков в воздухе, Овечкин с подарком. Главные фото величайшей победы российского хоккея

Отдел фото «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Болельщики сборной России празднуют победу на чемпионате мира. 18 мая 2008 года.
Фото Getty Images
15 лет назад сборная России вернула себе звание чемпионов мира.

18 мая 2008 года сборная России обыграла сборную Канады (5:4 ОТ) в финале чемпионата мира по хоккею.

Фото Getty Images

В решающем матче команда Вячеслава Быкова дважды по ходу игры уступала с разницей в две шайбы.

Фото Getty Images

Илья Ковальчук в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме принес победу сборной России — 5:4.

Андрей Марков и&nbsp;Илья Ковальчук. Вячеслав Быков: «Если бы не выпустил Ковальчука в финале ЧМ-2008, с моей стороны это было бы предательство»
Фото Getty Images

На родине хоккея наша команда вернула себе звание лучшей в мире.

Фото Getty Images

Главный тренер национальной команды Вячеслав Быков взлетел на руках своих игроков.

Фото Getty Images

Болельщики устроили народные гулянья в Москве и других городах страны.

Фото архив «СЭ»

На следующий день чемпионы мира отправились на родину в сопровождении почетного эскорта.

Фото Getty Images

Проводить игроков собрались любители хоккея.

Фото Getty Images

Чемпионы мира прилетели 20 мая во Внуково.

Фото Getty Images
Фото Getty Images

В аэропорту сборную России встречало около тысячи болельщиков.

Фото Getty Images

Капитан команды Алексей Морозов вынес из самолета Кубок чемпионов мира

Фото Getty Images

После возвращения на родину чемпионы мира отправились в Кремль на встречу с президентом страны Дмитрием Медведевым.

Фото Getty Images

фото
Сборная России по хоккею
3
2
Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
Читайте также
Навка поздравила Загитову с днем рождения
Медведев покоряет римский грунт. Даниил — в полуфинале «мастерса»!
СМИ узнали о запросе Зеленского на проведение мирного саммита по Украине
Балицкий заявил о потере ВСУ шанса по контрнаступлению в Запорожской области
Обвинение запросило для Ройзмана штраф в размере 260 тыс. рублей
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финляндия — Канада. Видеообзор матча
Чехия — США. Видеообзор матча
Канада — Чехия. Видеообзор матча
Финляндия — США. Видеообзор матча
Швейцария — США. Видеообзор матча
Финляндия — Словакия. Видеообзор матча
Швеция — Канада. Видеообзор матча
Германия — Чехия. Видеообзор матча
Канада — Франция. Видеообзор матча
Финляндия — Чехия. Видеообзор матча
США — Норвегия. Видеообзор матча
Словакия — Дания. Видеообзор матча
Германия — Швейцария. Видеообзор матча
Швеция — Латвия. Видеообзор матча
Канада — Дания. Видеообзор матча
Австрия — Великобритания. Видеообзор матча
США — Чехия. Видеообзор матча
Казахстан — Италия. Видеообзор матча
Швеция — Норвегия. Видеообзор матча
Швейцария — Франция. Видеообзор матча
Казахстан — Германия. Видеообзор матча
Великобритания — Латвия. Видеообзор матча
Норвегия — Чехия. Видеообзор матча
Италия — Словакия. Видеообзор матча
Канада — Швейцария. Видеообзор матча
Австрия — Финляндия. Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Лучше секунды в жизни еще не было». Овечкин и Ковальчук принесли России редкое золото
Новости
RSS RSS
Все новости