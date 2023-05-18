«Золотой гол» Ковальчука, Быков в воздухе, Овечкин с подарком. Главные фото величайшей победы российского хоккея

15 лет назад сборная России вернула себе звание чемпионов мира.

18 мая 2008 года сборная России обыграла сборную Канады (5:4 ОТ) в финале чемпионата мира по хоккею.

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В решающем матче команда Вячеслава Быкова дважды по ходу игры уступала с разницей в две шайбы.

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Илья Ковальчук в третьем периоде сравнял счет, а в овертайме принес победу сборной России — 5:4.

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На родине хоккея наша команда вернула себе звание лучшей в мире.

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Главный тренер национальной команды Вячеслав Быков взлетел на руках своих игроков.

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Болельщики устроили народные гулянья в Москве и других городах страны.

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На следующий день чемпионы мира отправились на родину в сопровождении почетного эскорта.

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Проводить игроков собрались любители хоккея.

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Чемпионы мира прилетели 20 мая во Внуково.

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В аэропорту сборную России встречало около тысячи болельщиков.

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Капитан команды Алексей Морозов вынес из самолета Кубок чемпионов мира

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После возвращения на родину чемпионы мира отправились в Кремль на встречу с президентом страны Дмитрием Медведевым.