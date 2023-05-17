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Казахстан без звезд — не ровня топ-сборным на ЧМ. Без шансов проиграл Чехии и Швейцарии

Михаил Скрыль
Корреспондент
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16 мая. Швейцария — Казахстан — 5:0.
Фото AFP
За два матча казахстанцы забросили лишь одну шайбу.

Чемпионат мира. Группа B
Швейцария — Казахстан — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы: Гайссер — 1 (Хаас, Миранда), 4:48 — 1:0. Эрцог — 1 (Фора, Риат), 27:34 — 2:0. Риат — 1 (Рихард, Эрцог), 30:59 — 3:0. Нидеррайтер — 3 (бол., Мальгин, Кукан), 40:44 — 4:0. Леффель — 1 (Сентелер), 49:31 — 5:0.
Вратари: Дженони — Шутов (Бояркин, 50:29).
Штраф: 0 — 6.
Броски: 36 (17+12+7) — 13 (4+8+1).
Судьи: Макфарлейн, Сивелл.
16 мая. Рига. «Арена Рига».

Старания инициативной группы болельщиков, запустившей серию проверок хоккейных дел в стране, оставили сборную Казахстана без легионеров на чемпионате мира-2023. Охота на хоккеистов, которые незаконно оформили гражданство, закончилась тем, что на турнир в Финляндию и Латвию команда привезла очищенный от иностранцев состав. Положиться пришлось только на местных хоккеистов, представляющих «Барыс» и клубы чемпионата Казахстана.

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Уровень сборной снизился без обладателя Кубка Гагарина Даррена Дица, лидера «Автомобилиста» Кертиса Волка, незаменимого двустороннего форварда «Магнитки» Павла Акользина и других игроков. Казахстан собрал неравнодушную и голодную до больших турниров банду, но пока запаса мастерства хватило только на победу по буллитам над Норвегией.

Во втором матче команда Галыма Мамбеталиева, сменившего Андрея Скабелку, который пропускает ЧМ из-за проблем с получением визы, попала под сборную Чехии. Все закончилось разгромом Казахстана. Больше напугал не счет, а разница бросков. Чехи перебросали соперника почти в три раза (43-15). Гол престижа забил форвард «Номада» Максим Мухаметов. Чехи могли забросить больше шайб, используй моменты в большинстве и реализуй Доминик Кубалик буллит во втором периоде. Голкиперу Казахстана Андрею Шутову оставалось только посочувствовать.

Удивительно, что несмотря на солидный объем работы против чехов, Мамбеталиев оставил в воротах Шутова на матч со Швейцарией — лидером группы, который идет на ЧМ без поражений и пропущенных шайб. Казахстанцам не удалось испортить статистику команде Патрика Фишера. Силы явно оказались неравны. За первый период сборная Казахстана лишь четыре раза доставила шайбу до ворот Леонардо Дженони. До Шутова долетели 17 бросков. С одним вратарь не справился. Защитник «Цуга» Тобиас Гайссер открыл счет уже на пятой минуте после своевременного добивания.

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Шутов хоть и пропустил пять шайб за 51 минуту, пока Андрея не сменил Никита Бояркин, обвинять во всех бедах только его неправильно. Защитники совершенно не стремились помогать голкиперу, оставляя Шутова на разрыв сопернику. Пожалуй, выручить вратарь мог только в моменте с четвертым голом, когда Нино Нидеррайтер броском в касание с ползоны реализовал большинство. Остальные пропущенные шайбы стали следствием безалаберной игры в обороне. Швейцарцы творили в чужой зоне все, что хотели, и заслуженно забили пять голов.

Низкая бросковая активность вредит Казахстану второй матч. Против Чехии команда Мамбеталиева сподобилась на одну шайбу. Швейцарцы же отказались пропускать вовсе и довели «сухую» серию до 180 минут. Пока альпийцы — главный претендент на победу в группе. А Казахстан продолжает борьбу за выживание. На счастье, норвежцы с минимальным счетом обыграли Словению (1:0). А значит, чтобы остаться в элите, казахстанцам необходимо победить словенцев и надеяться, что конкуренты не устроят диких сенсаций и не отберут очки у фаворитов. Рассчитывать на чудеса от самого Казахстана на ЧМ пока не приходится.

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Чемпионат мира по хоккею 2021: все новости, расписание и результаты матчей, турнирная таблица ЧМХ
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