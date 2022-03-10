Русский тренер сделал конфетку из сборной Киргизии. Страна, где никогда не было хоккея, начала набирать силу

Обзор дня Алексея Шевченко.

Серия

«Металлург» вышел во второй круг плей-офф, неудачно сыграв только в одном матче. Счет в серии — 4-1, важно то, что уральцы выиграли четыре игры подряд. Им пришлось непросто в третьей игре, но у команды был Василий Кошечкин, соскучившийся по хоккею, который не допустил ни одной серьезной ошибки. Но в целом снова повторилась ситуация, когда фаворит был не в идеальной форме, а их соперник просто испугался взять то, что можно было взять. Команда Ильи Воробьева входила в этот сезон с единственной задачей — выиграть кубок, другие варианты даже не обсуждаются.

Пока коллектив оставляет неоднозначное впечатление. Напугал сбой в конце регулярного чемпионата, когда они едва не упустили первое место в конференции. Отголоски того кризиса были в первой встрече, команда явно вышла неготовой, но уже через два дня все пришло в норму. Убедил ли «Металлург» в том, что готов дойти до решающей серии в плей-офф? Если «Сибирь» не совершит чудо и не перевернет серию с «Салаватом Юлаевым», то магнитогорский коллектив попадает на победителя пары «Ак Барс» — «Авангард». А там надо не столько играть в хоккей, сколько работать. Будет очень тяжело.

Практически все защитники «Металлурга» — творческие личности, которых трудно загнать в схемы, да уже и поздно. Они даже в серии с «Барысом» не выглядели непреодолимой преградой. В атаке есть Андрей Чибисов и Павел Акользин, но больше и не вспомнишь ни одного форварда, который бы с удовольствием разрушал и бился. Будет очень непросто и потому, что Василию Кошечкину 38 лет, а сменщика у него и нет. Иван Налимов, сыграв немного в третьей игре, так разочаровал, что вряд ли его выпустят в стартовом составе. Придется очень непросто, но, может быть, у Ильи Воробьева есть какой-то план?

Сезон

«Барыс» довольно быстро завершил сезон, продержавшись в плей-офф всего пять матчей. Не будем говорить о будущем клуба. Оно туманно для всех без исключения команд КХЛ, а зарубежному коллективу будет непросто вдвойне. Неизвестно, поедут ли в команду легионеры, которые определяют результат. Да и будущий бюджет в тумане. Но если ничего существенно не поменяется, то команду и дальше должен возглавлять Юрий Михайлис. Да, сезон для тренера получился непростым, но по большому счету он еще учится трудиться на таком уровне. И прогресс есть. Команда попала в плей-офф, правда, только с восьмого места, но и это результат. Безусловно, стабильности не хватало. Но у любого тренера команды из Казахстана возникают серьезные сложности.

Напомним, что человек, возглавляющий «Барыс», обязан думать и о национальной команде. И нельзя предпринимать некоторые шаги без оглядки на дополнительную работу. Чемпионат получился сумбурный. Самый дорогой защитник лиги Даррен Дитц чуть ли не забастовку объявил. И ему было бы лучше не приходить на работу, так было бы честней, ведь то, что он вытворял на площадке в большинстве матчей, в голове не укладывалось. Что должен был сделать Михайлис? Вывести хоккеиста из состава? У тренера просто не было никаких рычагов, а обменом оказались довольны все.

В середине чемпионата пришел Линден Вей. И было ясно, что он не помощник. Такое ощущение, что канадец считал дни до отъезда домой. В плей-офф врагом команды стал Джо Морроу, еще один легионер, которому нечего делать в лиге. Про некоторых иностранцев вообще не хочется говорить. К чему все это? Михайлис добился максимума и даже где-то превзошел ожидания. Да и «Барыс» при нем временами играл очень прилично.

Тренер

Российский тренер Михаил Чеканов одержал очень важную победу для своей карьеры. Вы, наверное, его и не помните. А он долгое время тренировал женскую сборную России, возил ее на Олимпиаду в Сочи. Сейчас Чеканов выиграл со сборной Киргизии чемпионат мира в четвертом дивизионе и вышел с командой в третью группу. Видео с матчей его команды против Ирана, Кувейта и Малайзии можно найти в Сети. Качество хоккея чуть хуже любой региональной любительской лиги. Но Киргизии это не касалось, там было все более или менее организованно. Вряд ли они были бы конкурентоспособны даже в ВХЛ, но смеяться над этим совершенно не нужно. Не может же хоккей взлететь там, где его раньше никогда не было. Да, в сборной есть несколько выходцев из России, но самый знаменитый там — Михаил Чувалов, у которого за плечами 15 матчей в МХЛ за «Сибирских Снайперов» и «Кузнецких Медведей».

Если возвращаться к Чеканову, то он был, пожалуй, самым лучшим тренером в женской сборной. Ему удавалось найти подход к девочкам, не нервничать, объясняя им простые вещи по несколько раз в день. Подводили мелочи, которые он не мог учитывать. Так, перед Олимпиадой внезапно забеременел основной вратарь команды, что повергло тренера в шок. В запасе — сотни веселых историй и одна грустная, как Чеканова увольняли из национальной команды. Помогал ему на турнире в Киргизии еще один известный тренер — Руслан Сулейманов, который на уровне ВХЛ выигрывал Кубок Петрова.

Теперь интересно, как будут развивать хоккей Киргизии. Если там хотят сделать рывок, пробиться хотя бы во вторую группу (а это очень тяжело), то нужно давать гражданство иностранным хоккеистам. Если не торопиться, то понадобится лет 10-15, чтобы закрепиться хотя бы во второй группе.