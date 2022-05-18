Стыд и позор. Шведские хоккеисты массово отказываются играть за сборную

При этом Шведская хоккейная ассоциация запрещает играть за сборную игрокам с контрактами в КХЛ.

Сборная Швеции одержала три победы в трех матчах и возглавила группу В, опережая финнов по разности заброшенных и пропущенных шайб. Игра с Великобританией (6:0) стала легчайшей прогулкой, а самой интересной задачей было улучшение личной статистики. Больше всех в этом преуспел защитник «Баффало» Расмус Далин, набравший 3 (1+2) очка.

В команде, включая его, всего семь игроков из НХЛ. Остальные тридцать человек, которые были доступны, отказались по разным и привычным причинам — усталость, травмы, истекающие контракты. Среди тех, кто решил не ехать на чемпионат мира, есть такие яркие фигуры, как Бродин, Петтерссон, Рэймонд, Эрикссон Эк, Экхольм, Форсберг, Братт, а также масса работяг среднего уровня. Это почти катастрофа.

Отношение к своей сборной в последние годы среди шведов можно описать словами «стыд и позор». Более-менее приличные составы «Тре Крунур» удается собирать лишь на домашние турниры. Местная пресса временами пытается поднимать этот вопрос, стыдить самих игроков и вялых функционеров, но толку совершенно нет. Свобода выбора далеко не всегда приводит к прогрессу и позитивным результатам.

После нынешнего чемпионата мира свой пост покинет главный тренер Юхан Гарпенлев, который комплектует команду достаточно странно, делая упор на старательных универсальных игроков в ущерб созидателям и отчаянным технарям. Неудивительно, что количество желающих ехать к стороннику такого подхода очень скромное. Сам специалист в интервью СМИ комментирует острую тему очень аккуратно и просит задавать вопросы не себе, а тем, кто отказался.

Престиж сборной находится на крайне низком уровне. Но вместо того, чтобы проводить серьёзную организационную работу и менять не приносящий успеха подход, Шведская хоккейная ассоциация запомнилась запретом игрокам, которые планируют подписать контракты в КХЛ. Дело, наверное, важное. Шантаж в современном мире воспринимается как давление на всех уровнях, поэтому не удивлюсь, если отказов в будущем станет даже больше.

Обольщаются сейчас первыми успехами сборной Швеции рановато. В среду ее ждет испытание максимальной сложности — финны, к которым подкрепление из НХЛ едет куда охотнее.