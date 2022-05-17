Первая сенсация чемпионата мира! Исторический провал чехов в матче с аутсайдером

Австрийцы сотворили чудо.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа B

Чехия — Австрия — 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Червенка — 1 (Блумел, Кундратек), 17:59 — 1:0. Леблер — 1 (Хайнрих, Шнайдер), 59:22 — 1:1.

Победный буллит: Шнайдер.

Вратари: Веймелка — Штаркбаум (58:58 — 59:22).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 25 (6+10+6+3) — 18 (5+7+6+0).

Судьи: Норд, Франнсен.

17 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Сборная Австрии попала на чемпионат мира только благодаря тому, что ИИХФ не допустила на турнир белорусов. В первых трех матчах группового этапа австрийцы встречались со Швецией, США и Чехией — любой эксперт прогнозировал бы три поражения без особых шансов. Но австрийцы удивили всех.

Сначала неплохо зарубились со шведами, уступив всего лишь в две шайбы (1:3). Затем дали бой американцам, которые лишь в середине третьего периода сравняли счет, — в итоге австрийцы заработали очко, уступив в овертайме. А сегодня все-таки сотворили мощную сенсацию, хлопнув чехов.

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Чехи задавили соперника в начале и должны были открывать счет в большинстве, но Филип Хронек попал в штангу. Правда, вскоре чехи все-таки забили. Романа Червенку вывели на убойную позицию, и он забросил первую шайбу на турнире. До этого он насобирал аж шесть передач в двух первых матчах и упрочил свое лидерство в списке лучших бомбардиров.

Казалось, что чехи спокойно разовьют свое преимущество, но во втором периоде количество опасных моментов у ворота Штаркбаума сократилось. Игра стала совсем вялой. Видимо, чехи посчитали, что в любом случае закинут еще пару шайб, и не особо спешили обострять игру. И австрийцы их наказали. После замены вратаря на шестого полевого игрока Леблер затолкал шайбу в ворота. Гол бы отменили, ведь форвард подыграл себе коньком, но уже на линии ворот он успел сделать движение клюшкой.

В овертайме австрийцы не нанесли ни одного броска, но им это и не требовалось. Дотерпев до серии буллитов, они использовали свой шанс. Реализовать свою попытку не удалось ни Гертлю, ни Червенке, ни Крейчи, а вот никому не известный нападающий Шнайдер переиграл Веймелку. И принес победу Австрии, сотворившей первую суперсенсацию на этом чемпионате мира.