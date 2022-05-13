Пока без сенсаций. Как канадцы и американцы начали чемпионат мира?

Обзор первого игрового дня турнира.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Германия — Канада — 3:5 (0:2, 1:3, 2:0)

Голы: Силлинджер — 1 (Андерсон, Лаури), 8:06 — 0:1. Дюбуа — 1, 17:22 — 0:2. Михаелис — 1 (Зайдер, Пфедерль), 27:24 — 1:2. Дюбуа — 2 (бол.), 31:37 — 1:3. Джонсон — 1 (бол.), 33:39 — 1:4. Грегор — 1 (Руа, Батерсон, Мерсер, Шабо, Комтуа, Санхейм), 37:35 — 1:5. Плахта — 1 (бол., Штютцле, Зайдер), 41:13 — 2:5. Зайдер — 1 (бол., Штютцле, Пфедерль), 52:35 — 3:5.

Вратари: Грубауэр (56:32 — 58:11, 58:45) — Томпсон.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 21 (5+8+8) — 27 (13+11+3).

Судьи: Ансонс, Шир.

13 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Пятница, 13-е — всегда повод вспомнить о легендарном сериале ужасов со зловещим убийцей в винтажной вратарской маске в качестве главного героя. Однако первые игры турнира прошли без малейшего намека на чертовщину. Фавориты без проблем разобрались со своими соперниками почти в курортном режиме. Жизнь без сенсаций приводит к тоске и унынию.

Год назад все было по-другому. На чемпионате мира в Риге немцы в группе обыграли сборную Канады на групповом этапе. Это едва не стоило ей попадания в плей-офф. Однако в последнем матче предварительного этапа латвийцы не сумели скатать с немецкой командой нужную им ничью. Канадцы чудом запрыгнули в уходящий поезд, который дальше без остановок довез их до золота.

Сейчас в группе, которая базируется в Хельсинки, им не составит труда занять первое место в отсутствие россиян. В теории сборная Германии, усиленная несколькими энхаэловцами солидного уровня — вратарем «Сиэтла» Грубауэром, защитником «Детройта» Зайдером и нападающим «Оттавы» Штюцле, — могла как минимум навязать Канаде серьезную борьбу.

На практике матч действующему чемпиону дался сравнительно легко. Немцы обратили на себя внимание в позитивном смысле только в самом начале встречи — дальше канадцы принялись их методично душить, не давая поднять головы.

Грубауэр, подписанный прошлым летом новичком лиги «Кракеном» на шесть лет и 35 млн долларов, регулярный чемпионат провалил. В причинах неудачной игры голкипера должны разбираться те, кто решился выписать ему такие огромные деньги. Против Канады Грубауэр сыграл так же, как и за «Сиэтл», — ярко спасал и легко пропускал. Справедливости ради стоит отметить, что голевые броски у «кленовых» получились отменными.

Сборная Германии только во втором периоде смогла наладить сносную игру в атаке. Это можно было объяснить и тем, что канадцы, заполучив комфортное преимущество, сбавили в скорости и агрессии. Смысл выкладываться по максимуму в первом матче чемпионата мира ранее еще никто не обосновал. Нападающему Михаэлису даже удалось в быстрой контратаке удачно сыграть на добивании.

Радость немцев от внезапно свалившегося счастья продлилась недолго. Канадская команда добавила и местами выглядела уже законченным продуктом, несмотря на самое начало турнира. Особенно ей удавались действия в большинстве — два классно реализованных розыгрыша за 122 секунды деморализовали сборную Германии.

Намек на дьявольские происки появился только в третьем периоде. Канадцы стали удивляться раз за разом, словно кто-то надоумил их грубить на ровном месте без особых причин. Немецкая сборная, в составе которой самыми заметными были Зайдер и Штютцле, дважды забила в формате «пять на три». На большее ее не хватило. Видимо, соперник своевременно обзавелся крестом, серебряными пулями и осиновыми кольями.

Вратарь из НХЛ подвел латышей

Группа B

США — Латвия — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Барбер — 1 (Беллоуз, Пик), 7:11 — 1:0. К. Джонс — 1 (бол., Шмидт, Гальченюк), 10:18 — 2:0. Бордело — 1 (мен., С. Джонс), 11:36 — 3:0. Лафферти — 1 (Мегна), 20:33 — 4:0. Джериньш — 1 (бол., Рих. Букартс, Чуксте), 41:47 — 4:1.

Вратари: Манн — Мерзликинс.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (12+9+8) — 25 (9+4+12).

Судьи: Викман, Рохач.

13 мая. Тампере. Tampere Deck Arena.

Американцы, которым требуется время, чтобы сыграться и почувствовать себя единым коллективом, в дебютном матче против сборной Латвии все вопросы для себя решили к середине первого периода, поведя со счетом 3:0. Прибалтам не удалось сразу подстроиться под быстрый и агрессивный стиль соперника. Вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который считается главной звездой команды, не стал фактором, который изменил расклад сил. В паре эпизодов с пропущенными шайбами игрок его уровня обязан действовать лучше.

Сборная США, получив преимущество в четыре шайбы к 21-й минуте, постепенно перешла на энергосберегающий режим, что позволило латвийцам выглядеть с соперником на равных в оставшееся до финальной сирены время. Забить команде Харийса Витолиньша удалось лишь однажды в формате «пять на четыре», когда бывший форвард рижского «Динамо» Андрис Джериньш сумел переиграть голкипера Страусса Манна. Последний провел хороший сезон в шведском «Шеллефтео», здорово сыграл на Олимпиаде в Пекине, три недели назад подписал годичный контракт с «Сан-Хосе» и выглядел в отдельно взятом матче надежнее более опытного Мерзликина.