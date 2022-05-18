Трагедия хоккейного карлика на чемпионате мира. Италия не дотерпела 66 секунд и рискует вылететь

Вместе с Казахстаном они бьются за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Хоккей. Чемпионат мира. Группа A

Франция — Италия — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Фриго — 1 (мен.), 14:42 — 0:1. Трей — 1 (Флери, Овитю), 58:54 — 1:1. Галле — 2 (Т. Бозон), 61:04 — 2:1.

Вратари: Бюйссе (58:10 — 58:54) — Бернард.

Штраф: 10 — 6.

Броски: 36 (10+15+9+2) — 21 (8+5+8+0).

Судьи: Олунд, Хейккинен.

18 мая. Хельсинки. Helsinki Ice Hall.

Сборная Италии эпично проиграла на чемпионате мира французам — конкуренту за сохранение места в элитной группе. Команда Грега Айрленда вела в счете до 59-й минуты, но соперник снял вратаря и спасся в концовке, когда «Скуадра адзурра» приготовилась праздновать долгожданную победу на ЧМ, которая обезопасила бы от командировки по знакомому маршруту в первый дивизион. Терпевшим весь матч итальянцам не хватило 66 секунд. А в овертайме более свежие и мобильные французы, отдыхавшие вчера, в отличие от соперника, забили уже на второй минуте.

Италия, Франция и Казахстан — тройка аутсайдеров группы А, которая бьется за выживание. Ценность очков в очных встречах повышается в разы. Французы неожиданно обыграли пока главных неудачников чемпионата мира казахстанцев (2:1) и взлетели на шестое место. А после победы над итальянцами — поднялись на пятое. Кто мог представить, что команда из второго дивизиона, в экстренном порядке заменившая на турнире россиян, после четырех матчей окажется в шаге от зоны плей-офф?

Герой итальянской сборной — вратарь Андреас Бернард. Без чудес голкипера команда пропустила бы раньше 59-й минуты. Особенно жарко у ворот Бернарда было во втором периоде, когда французы в три раза перебросали соперника (15:5) и часто запирали их в зоне. Эффектные сейвы голкипера обесценились в овертайме, когда Андреас не справился с броском Юго Галлея.

Итальянцы четвертый год держатся в элитном дивизионе, но до перманентных участников, будущему которых ничего не угрожает, пока не созрели. Каждый турнир команда сражается за выживание. На финском ЧМ костяк сборной составили хоккеисты из Альпийской и Австрийской лиг. При этом вратарь Бернард несколько сезонов провел в финском чемпионате, а в «Эссяте» считался даже первым номером.

Италия произвела впечатление крепкой команды, задача которой — не отклоняться от системы и не сбиваться на индивидуальные действия. Два крупных поражения от Швейцарии (2:5) и Канады (1:6) не надломили итальянцев. Против датчан они ушли в осторожный хоккей и (не без везения) уступили только в одну шайбу (1:2). Казахстанцам об интриге со скандинавами оставалось только мечтать.

Экзамен за место в элите для итальянцев назначен на 23 мая. Групповой этап команда с Апеннинского полуострова закроет как раз матчем с Казахстаном. Организаторы угадали с заключительной игрой для обеих сборных. Ждать сюрпризов в других матчах не стоит. Главное испытание ждет Италию и Казахстан в конце турнира. Одни улетят из Финляндии разочарованными, другие получат уважение и шанс встретиться с лучшими сборными мира через год.