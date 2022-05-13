Приедут ли звезды? Какой состав у Канады? Кто фаворит? Главные вопросы перед хоккейным ЧМ

Все, что нужно знать о турнире.

Кто главный фаворит?

Сборная России на постолимпийские чемпионаты мира традиционно собирала сильные составы. Но ближайший турнир пройдет без нашей команды, поэтому ЧМ потерял одного фаворита на золото. Из-за отстранения России ослабла группа А, где навязать адекватную борьбу канадцам смогут только немцы и швейцарцы. Впрочем, «Кленовые листья» давно приучили, что матчи отборочного этапа — лишь проверка сил и сплочение перед плей-офф, когда канадцы закрутят гайки и заведут дерзкую машину.

Крутую банду собрали шведы — микс игроков местного и швейцарского чемпионатов, усиленный парнями, пролетевшими мимо плей-офф НХЛ. Далин, Экман-Ларссон, Густафссон и Ларссон — оборона «Тре Крунур» претендует на статус самой звездной. Притом что в атаке Юхан Гарпенлев доверился преимущественно игрокам местной лиги. Традиционно сильны финны, заявившие на домашний турнир состав, приближенный к золотой версии пекинской Олимпиады. В борьбу за медали могут ввязаться швейцарцы с Курашевым и Мальгиным и американцы с парочкой талантливых студентов из NCAA. США обошлись на ЧМ без звезд первой величины, кроме, пожалуй, Сета Джонса из «Чикаго», но это не значит, что их шансы на топ-3 ниже, чем у тех же шведов с тренером, провалившимся на последних топ-турнирах.

Кто сыграет из КХЛ?

Часть иностранных хоккеистов, спешно покинувших клубы КХЛ по ходу плей-офф, вызваны в сборные на ЧМ. Что ожидаемо, ведь одним из аргументов за побег из России приводили «бан» в национальной команде и черную метку на международных турнирах. За Суоми сыграют хорошо знакомые нам Хартикайнен, Маннинен, Покка, Олкинуора и Лехтонен. После возвращения домой они скатали несколько товарняков, выступили на Евротуре и товарищеском турнире без спортивной значимости.

В составе канадцев нашлось место для недавнего динамовца Эрика О'Делла. За шведов сыграют бежавшие из ЦСКА Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрем. Первого выбрали ассистентом, а второго капитаном — видимо, форварды вовремя купили билеты из Москвы. Остается только гадать, стали ли нашивки компенсацией за не выигранный с армейцам Кубок Гагарина. Самая кахаэловская команда — сборная Казахстана. Местных топ-игроков Михайлиса, Панюкова, Акользина и нестареющего Старченко дополнят натурализованные канадцы Диц, Блэкер, Волк и швед Сведберг.

Шведские хоккеисты. Фото Global Look Press

Кто заменил Россию и Белоруссию?

По решению ИИХФ сборная Франции заменила Россию в группе А, а сборная Австрии сыграет вместо Белоруссии в группе В. Их отобрали на турнир по мировому рейтингу, в котором команды — новички ЧМ занимают высшие места, если не учитывать страны с действующими путевками в Финляндию. Удел Франции и Австрии — борьба за выживание и сохранение прописки в элитной группе. Только недонастрой соперников поможет им претендовать на очки. При этом в командах есть интересные хоккеисты, достойные отдельного наблюдения.

За французов сыграет форвард «Коламбуса» Александр Тексье — один из трех представителей страны в НХЛ. Нападающий показывает неплохую результативность. Если бы не травма, то Тексье в минувшей регулярке мог рассчитывать на большее, чем 20 (11+9) очков за 36 матчей. Состав австрийцев преимущественно сформирован из представителей местной лиги ICEHL. Обратил бы внимание на 18-летнего Марко Каспера, выступающего за шведский «Регле». Обученный центр выходит в этом году на драфт и претендует на выбор в начале второго раунда.

Кто из НХЛ мог приехать в сборную России?

В НХЛ немало россиян рано завершили сезон. Вратари «Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов точно помогли бы сборной и составили сильнейший тандем на финском турнире. Как и год назад, тренеры рассчитывали бы на россыпь талантливых и окрепших в НХЛ защитников. Из «Оттавы» могли подъехать Никита Зайцев и Артем Зуб, из «Филадельфии» — Иван Проворов, из «Коламбуса» — Владислав Гавриков, из «Монреаля» — Александр Романов.

А вот энхаэловское нападение российской сборной получилось бы скромным, но дико перспективным и без должного опыта взрослых мировых турниров. Егор Чинахов, Александр Барабанов и Евгений Свечников заслужили приглашения на ЧМ. Костяк форвардов составили бы игроки КХЛ. Но топовый вратарь и надежная оборона из представителей НХЛ на финском турнире российской сборной были бы обеспечены.

Евгений Свечников. Фото Global Look Press

Какой состав привезли канадцы?

Пара звезд, крепкая оборона, много талантливой молодежи и средние вратари — так тезисно описывается состав, заявленный Клодом Жюльеном на ЧМ-2022. Предположу, что первым номером «Кленовые» выберут Криса Дриджера из «Сиэтла». Год назад парень конкурировал с Сергеем Бобровским в «Пантерз», но после драфта расширения оказался в клубе-дебютанте НХЛ. В этом сезоне Дриджер страховал Филиппа Грубауэра, но на ЧМ, вероятно, будет стартером.

Коуч канадцев спокоен за оборону, где собраны проверенные бойцы: Зак Уайтклауд, Тома Шабо, Трэвис Санхейм и Дэймон Сиверсон, проведший лучший сезон по очкам за «Девилз». Среди защитников есть и кому охранять свой пятак, и кому подключаться в атаку. В обороне выдержан баланс между домоседами и любителями контролировать шайбу и помогать форвардам. Тем более что нападение канадцев почти на любом ЧМ — маленькая загадка. До старта турнира можно только предполагать, кто из игроков разразится голами и потащит команду к медалям. Много вы слышали до прошлого чемпионата мира о форварде «Калгари» Эндрю Манджапане? Не каждый с первого раза выговаривал его фамилию, а после золота с Канадой нападающий не только словил минуту славы, но и начал прогрессировать в клубе.

Мэтью Барзал. Фото Getty Images

Мэтью Барзал и Пьер-Люк Дюбуа в представлении не нуждаются. Два талантливых и мобильных форварда с высоким игровым интеллектом. От них в первую очередь будут ждать креатива у чужих ворот. Достаточно в канадском составе крепких силовиков, среди которых нашлось место даже покинувшему КХЛ Эрику О'Деллу. «Кленовые» сыграют на ЧМ в привычном стиле — в жесткий, скоростной и агрессивный хоккей. А недостаток мастерства отдельными личностями компенсируется желанием и работой — эти ценности у канадцев не отнять.

Кто главные звезды турнира?

Самая звездная оборона турнира у шведов — у «Тре Крунур» приехали Расмус Далин из «Баффало» и Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны». Топ-защитники НХЛ должны помочь команде не провалиться, как год назад, когда шведы сенсационно не попали в плей-офф. Прилетит в Финляндию и другой защитник топ-уровня — Сет Джонс из «Чикаго», прошедший с американцами Кубок мира-2016 в Торонто.

Канадцы редко приглашают на чемпионаты мира звезд первого порядка. Лучшие из лучших бьются в плей-офф НХЛ. Обычно «Кленовые» обходятся на турнирах средними игроками хорошего уровня. На финский ЧМ у Клода Жюльена, вылетевшего на Олимпиаде в четвертьфинале, приедет пара топ-форвардов из НХЛ. Неожиданно рано закончивший регулярку с «Айлендерс» Мэтью Барзал и Пьер-Люк Дюбуа из «Виннипега». Нападающих наигрывали в тройке перед МЧМ-2017, но в итоге главный тренер канадской молодежки Доминик Дюшарм развел форвардов. Почему бы Жюльену не воспользоваться наработками коллеги и не объединить Барзала и Дюбуа?

Расмус Далин. Фото Global Look Press

Кто приедет из молодых талантов?

Чемпионаты мира — шанс для молодых игроков заявить о себе. Талантов нового поколения на турнире представит сборная Словакии, сотворившая маленькое чудо на Олимпиаде. Бронзу неожиданно забрали последователи Здено Хары. Перед драфтом НХЛ внимательно следим за 18-летними Юраем Слафковски и Шимоном Немецем. Оба словацких вундеркинда вскружили голову энхаэловским скаутам на Играх в Пекине, и крутой ЧМ повысит котировки перед драфтом.

Достаточно молодых талантов и среди тех, для кого драфт — пройденный этап. За канадцев сыграет пятый номер прошлогодней лотереи Кент Джонсон из «Коламбуса». 19-летний форвард дебютировал в регулярке за «Блю Джэкетс» и съездил на ОИ-2022. Приглашение на чемпионат мира — возможность оставить приятное послевкусие от сезона. США пригласили Люка Хьюза, выбранного на том же драфте под четвертым номером. Защитник с превосходным катанием на год моложе Джонсона и пока созревает в NCAA — но в ближайшие сезоны его могут подтянуть к старшему брату Джеку в «Нью-Джерси».