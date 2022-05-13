Приедут ли звезды? Какой состав у Канады? Кто фаворит? Главные вопросы перед хоккейным ЧМ
Кто главный фаворит?
Сборная России на постолимпийские чемпионаты мира традиционно собирала сильные составы. Но ближайший турнир пройдет без нашей команды, поэтому ЧМ потерял одного фаворита на золото. Из-за отстранения России ослабла группа А, где навязать адекватную борьбу канадцам смогут только немцы и швейцарцы. Впрочем, «Кленовые листья» давно приучили, что матчи отборочного этапа — лишь проверка сил и сплочение перед плей-офф, когда канадцы закрутят гайки и заведут дерзкую машину.
Крутую банду собрали шведы — микс игроков местного и швейцарского чемпионатов, усиленный парнями, пролетевшими мимо плей-офф НХЛ. Далин, Экман-Ларссон, Густафссон и Ларссон — оборона «Тре Крунур» претендует на статус самой звездной. Притом что в атаке Юхан Гарпенлев доверился преимущественно игрокам местной лиги. Традиционно сильны финны, заявившие на домашний турнир состав, приближенный к золотой версии пекинской Олимпиады. В борьбу за медали могут ввязаться швейцарцы с Курашевым и Мальгиным и американцы с парочкой талантливых студентов из NCAA. США обошлись на ЧМ без звезд первой величины, кроме, пожалуй, Сета Джонса из «Чикаго», но это не значит, что их шансы на топ-3 ниже, чем у тех же шведов с тренером, провалившимся на последних топ-турнирах.
Кто сыграет из КХЛ?
Часть иностранных хоккеистов, спешно покинувших клубы КХЛ по ходу плей-офф, вызваны в сборные на ЧМ. Что ожидаемо, ведь одним из аргументов за побег из России приводили «бан» в национальной команде и черную метку на международных турнирах. За Суоми сыграют хорошо знакомые нам Хартикайнен, Маннинен, Покка, Олкинуора и Лехтонен. После возвращения домой они скатали несколько товарняков, выступили на Евротуре и товарищеском турнире без спортивной значимости.
В составе канадцев нашлось место для недавнего динамовца Эрика О'Делла. За шведов сыграют бежавшие из ЦСКА Лукас Валльмарк и Юаким Нордстрем. Первого выбрали ассистентом, а второго капитаном — видимо, форварды вовремя купили билеты из Москвы. Остается только гадать, стали ли нашивки компенсацией за не выигранный с армейцам Кубок Гагарина. Самая кахаэловская команда — сборная Казахстана. Местных топ-игроков Михайлиса, Панюкова, Акользина и нестареющего Старченко дополнят натурализованные канадцы Диц, Блэкер, Волк и швед Сведберг.
Кто заменил Россию и Белоруссию?
По решению ИИХФ сборная Франции заменила Россию в группе А, а сборная Австрии сыграет вместо Белоруссии в группе В. Их отобрали на турнир по мировому рейтингу, в котором команды — новички ЧМ занимают высшие места, если не учитывать страны с действующими путевками в Финляндию. Удел Франции и Австрии — борьба за выживание и сохранение прописки в элитной группе. Только недонастрой соперников поможет им претендовать на очки. При этом в командах есть интересные хоккеисты, достойные отдельного наблюдения.
За французов сыграет форвард «Коламбуса» Александр Тексье — один из трех представителей страны в НХЛ. Нападающий показывает неплохую результативность. Если бы не травма, то Тексье в минувшей регулярке мог рассчитывать на большее, чем 20 (11+9) очков за 36 матчей. Состав австрийцев преимущественно сформирован из представителей местной лиги ICEHL. Обратил бы внимание на 18-летнего Марко Каспера, выступающего за шведский «Регле». Обученный центр выходит в этом году на драфт и претендует на выбор в начале второго раунда.
Кто из НХЛ мог приехать в сборную России?
В НХЛ немало россиян рано завершили сезон. Вратари «Айлендерс» Илья Сорокин и Семен Варламов точно помогли бы сборной и составили сильнейший тандем на финском турнире. Как и год назад, тренеры рассчитывали бы на россыпь талантливых и окрепших в НХЛ защитников. Из «Оттавы» могли подъехать Никита Зайцев и Артем Зуб, из «Филадельфии» — Иван Проворов, из «Коламбуса» — Владислав Гавриков, из «Монреаля» — Александр Романов.
А вот энхаэловское нападение российской сборной получилось бы скромным, но дико перспективным и без должного опыта взрослых мировых турниров. Егор Чинахов, Александр Барабанов и Евгений Свечников заслужили приглашения на ЧМ. Костяк форвардов составили бы игроки КХЛ. Но топовый вратарь и надежная оборона из представителей НХЛ на финском турнире российской сборной были бы обеспечены.
Какой состав привезли канадцы?
Пара звезд, крепкая оборона, много талантливой молодежи и средние вратари — так тезисно описывается состав, заявленный Клодом Жюльеном на ЧМ-2022. Предположу, что первым номером «Кленовые» выберут Криса Дриджера из «Сиэтла». Год назад парень конкурировал с Сергеем Бобровским в «Пантерз», но после драфта расширения оказался в клубе-дебютанте НХЛ. В этом сезоне Дриджер страховал Филиппа Грубауэра, но на ЧМ, вероятно, будет стартером.
Коуч канадцев спокоен за оборону, где собраны проверенные бойцы: Зак Уайтклауд, Тома Шабо, Трэвис Санхейм и Дэймон Сиверсон, проведший лучший сезон по очкам за «Девилз». Среди защитников есть и кому охранять свой пятак, и кому подключаться в атаку. В обороне выдержан баланс между домоседами и любителями контролировать шайбу и помогать форвардам. Тем более что нападение канадцев почти на любом ЧМ — маленькая загадка. До старта турнира можно только предполагать, кто из игроков разразится голами и потащит команду к медалям. Много вы слышали до прошлого чемпионата мира о форварде «Калгари» Эндрю Манджапане? Не каждый с первого раза выговаривал его фамилию, а после золота с Канадой нападающий не только словил минуту славы, но и начал прогрессировать в клубе.
Мэтью Барзал и Пьер-Люк Дюбуа в представлении не нуждаются. Два талантливых и мобильных форварда с высоким игровым интеллектом. От них в первую очередь будут ждать креатива у чужих ворот. Достаточно в канадском составе крепких силовиков, среди которых нашлось место даже покинувшему КХЛ Эрику О'Деллу. «Кленовые» сыграют на ЧМ в привычном стиле — в жесткий, скоростной и агрессивный хоккей. А недостаток мастерства отдельными личностями компенсируется желанием и работой — эти ценности у канадцев не отнять.
Кто главные звезды турнира?
Самая звездная оборона турнира у шведов — у «Тре Крунур» приехали Расмус Далин из «Баффало» и Оливер Экман-Ларссон из «Аризоны». Топ-защитники НХЛ должны помочь команде не провалиться, как год назад, когда шведы сенсационно не попали в плей-офф. Прилетит в Финляндию и другой защитник топ-уровня — Сет Джонс из «Чикаго», прошедший с американцами Кубок мира-2016 в Торонто.
Канадцы редко приглашают на чемпионаты мира звезд первого порядка. Лучшие из лучших бьются в плей-офф НХЛ. Обычно «Кленовые» обходятся на турнирах средними игроками хорошего уровня. На финский ЧМ у Клода Жюльена, вылетевшего на Олимпиаде в четвертьфинале, приедет пара топ-форвардов из НХЛ. Неожиданно рано закончивший регулярку с «Айлендерс» Мэтью Барзал и Пьер-Люк Дюбуа из «Виннипега». Нападающих наигрывали в тройке перед МЧМ-2017, но в итоге главный тренер канадской молодежки Доминик Дюшарм развел форвардов. Почему бы Жюльену не воспользоваться наработками коллеги и не объединить Барзала и Дюбуа?
Кто приедет из молодых талантов?
Чемпионаты мира — шанс для молодых игроков заявить о себе. Талантов нового поколения на турнире представит сборная Словакии, сотворившая маленькое чудо на Олимпиаде. Бронзу неожиданно забрали последователи Здено Хары. Перед драфтом НХЛ внимательно следим за 18-летними Юраем Слафковски и Шимоном Немецем. Оба словацких вундеркинда вскружили голову энхаэловским скаутам на Играх в Пекине, и крутой ЧМ повысит котировки перед драфтом.
Достаточно молодых талантов и среди тех, для кого драфт — пройденный этап. За канадцев сыграет пятый номер прошлогодней лотереи Кент Джонсон из «Коламбуса». 19-летний форвард дебютировал в регулярке за «Блю Джэкетс» и съездил на ОИ-2022. Приглашение на чемпионат мира — возможность оставить приятное послевкусие от сезона. США пригласили Люка Хьюза, выбранного на том же драфте под четвертым номером. Защитник с превосходным катанием на год моложе Джонсона и пока созревает в NCAA — но в ближайшие сезоны его могут подтянуть к старшему брату Джеку в «Нью-Джерси».